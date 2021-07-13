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80萬人同時在線！南韓疫苗預約平台深夜癱瘓　系統要他再等222小時

▲▼ 南韓醫療工作者接種第2劑新冠疫苗。（圖／路透）

▲南韓疫苗預約系統癱瘓，官網甚至因劑量不足提早關閉。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓12日0時開放55歲至59歲民眾預約登記新冠疫苗，然而官網整點一開放，網站隨即被大批民眾擠爆，一路塞到深夜，3時左右甚至有多達80萬人同時在線等待，系統一度癱瘓。有民眾為了預約施打疫苗，0時前就開始等待，但開放後還是一直刷到凌晨4時10分才成功完成預約。不僅如此，南韓政府也坦承，預留疫苗數量不足，因此系統也在開放預約的15小時後緊急喊卡，暫時停止後續預約。

根據《韓聯社》報導，南韓12日凌晨0時開放55歲至59歲年齡層的民眾登記預約施打疫苗，接種日期在26日至31日間，適用對象約352萬4000人。然而當天開放預約後，網站卻瞬間被塞爆，系統無法負荷湧入的預約民眾，直接卡住。據悉，直到當天凌晨3時左右，在線人數依舊多達80萬人。有民眾的預約待機畫面上面更顯示，前面還有「80萬2713人排隊，請您再等1萬3378分鐘」，也就是222小時，讓他超傻眼。

▲▼南韓新冠單日新增1212例，創下去年12月第3波大流行以來的紀錄。（圖／路透社）

▲南韓疫情反彈，首都圈升級四級警戒（第四階段）。（圖／路透社）

另一名預約民眾更是直言，自己從12點前就開始等待，時間一到馬上點進網站，但是卻一直卡住，不斷刷新重試後，才終於成功預約，但當時也已經凌晨4時10分了，整夜沒睡就為了預約疫苗接種。

更慘的是，在開放預約的15個小時後，南韓當局突然宣布，由於確保的疫苗數量不足，因此要暫停接受預約。不過政府也強調，待疫苗到貨後將會陸續恢復預約系統。而50歲至54歲人口的疫苗預約則會如期在19日至24日開放，不受影響。

據悉，南韓當局疑似是沒有預料到該年齡層的預約民眾會如此積極，才會發生網站癱瘓的慘案。根據以往數字，70歲至74歲的民眾有24萬6000人預約、65歲至69歲有63萬9000人預約、60歲至64歲有73萬人預約，而55歲至59歲區間在短短15小時內，就有185萬人登記預約。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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