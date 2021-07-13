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世衛證實：完整接種者染Delta毒株　多輕症或無症狀感染

▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲圖為瑞士日內瓦世界衛生組織總部。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）12日建議，勿混打不同廠牌的新冠疫苗，且即便完全接種仍會染疫。在記者會上，首席科學家斯瓦米納坦表示，完全接種者仍有可能感染Delta病毒，其中大多數人症狀輕微或是無症狀感染。

綜合CNBC等外媒報導，新冠變異株Delta現已擴散至少104國，部分地區確診數及住院人數均持續攀升，特別是疫苗接種率低的地區，變種病毒正在持續蔓延中。現已知施打新冠疫苗可提供一定保護力，讓大多數的人免於重症及死亡威脅。

▲新冠變異株Delta現已擴散至少104國。（圖／路透）

放眼美國，近期幾乎所有染疫住院者或死亡個案都發生在未接種疫苗的人身上。此外，突破性感染個案相當罕見，依據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，打了疫苗之後死亡或住院的新冠確診者中，有75%為65歲以上的高齡者。

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）坦言，確實有出現打完疫苗後染疫的通報個案，且特別是這些人染上Delta病毒後，大多屬於輕症或無症狀感染。

▲▼ 世界衛生組織首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織首席科學家史瓦米那尚。（圖／達志影像／美聯社）

斯瓦米納坦進一步說明，打完疫苗仍可能染疫並把病毒傳染給他人，這也是世衛組織官員敦促大眾繼續戴口罩、保持社交距離的原因。

另有研究指出，打完疫苗後染疫者體內產生的病毒量，比未接種疫苗確診者要少得多，減少病毒傳播擴散的風險。對此，世界衛生組織說，現階段需要進行更多研究，釐清疫苗接種對病毒擴散的相關影響。

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