　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大馬單日首破「萬人確診」！東南亞疫情慘　緬甸篩檢陽性率30％↑

▲▼馬來西亞疫苗接種站。（圖／路透）

▲馬來西亞13日首度突破單日萬人染疫，國內一處疫苗接種站有超過200名工作人員確診。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

東南亞疫情持續惡化，多個國家紛紛刷新疫情爆發以來的新高紀錄，馬來西亞13日宣布新增1萬1079例確診病例，首度突破萬人大關，印尼12日單日確診也超越4萬人，其中多數集中在雅加達。此外，緬甸在政變之後疫情也逐步失控，總體篩檢陽性率高達3分之1。

馬來西亞
據當地媒體報導，馬來西亞在連續3天單日確診逾9000例之後，於今（13）日報告了1萬1079例確診病例，創下從去年疫情爆發以來單日新增病例的最高紀錄，累計總染疫人數達到85萬5949人。雪州首府沙亞南IDCC疫苗接種中心2名志工染疫，大規模採檢驗出多達204名工作人員確診，負責疫苗接種工作的科學部長凱里表示，這並不一定是大型群聚，也可能是在各自社區被感染。

▲▼印尼雅加達,新冠肺炎,COVID-19。（圖／路透）

▲印尼雅加達疫情愈發嚴重，全國將近3成病例集中於此，醫療量能吃緊。

印尼
當局新冠疫情小組數據顯示，印尼12日新增4萬427例確診、891例死亡，疫情以來首度創下日增4萬例的確診新高，此前，印尼已經連續4天超過3.5萬人染疫，目前累計逾257萬例確診、超過6.7萬人死亡，約有38萬人為正在治療或隔離的活躍病例，疑似患者約17萬人。全國總確診數中有26%發生在首都雅加達，儘管處於封城狀態，雅加達12日仍寫下單日確診的最高紀錄。

印尼醫療體系近乎崩潰，許多染疫者被要求在家中自主隔離，且包含需要住院的重症患者，據非政府組織統計，至少有453名患者在家中去世，也有1231位醫療工作者染疫死亡。《美聯社》指出，印尼目前對氧氣的每日需求量已飆升至1928噸，但總生產量僅2262噸，這意味著印尼必須將所有工業用氧氣轉移到醫療領域才足夠供應。新加坡多家本土企業與印商13日宣布，將向印尼捐贈1.1萬台氧氣機。

▲▼印尼疫情、新冠肺炎、新冠疫情、氧氣筒、染疫死亡。（圖／路透）

▲印尼每日氧氣使用量即將超越每日可生產總量。（圖／路透）

緬甸
據路透社報導，緬甸現正處於疫情高峰，軍政府當局12日晚間報告新增5014例確診，突破疫情以來的最高紀錄。然而，由於醫護人員參加反政變的公民不服從運動，篩檢量只剩下政變前的7成，但總體篩檢陽性率卻超過3分之1，衛生專家指出，實際感染率可能比統計數據還高出許多。

軍方12日坦承，住院床位已滿，軍隊醫院正在各地籌備14個治療中心，另外氧氣供應短缺也是個問題，現有氧氣工廠全力運作之下，即將超出負荷，一位匿名人士已捐款興建氧氣工廠，預計一個月內完工。而衛生部代表認為，部分民眾可能沒有染疫，卻在家中囤積大量氧氣瓶，為避免此現象將對氧氣供應進行監督。軍政府領導人敏昂萊宣布，俄羅斯將捐贈200萬劑新冠疫苗予緬甸。

▲▼越南,新冠肺炎。（圖／路透）

▲越南一度是防疫優等生，自5月以來也爆發嚴峻疫情，單日新增約達2000例確診。（圖／路透）

泰國
泰國衛生部13日上午表示，過去24小時新增8695例確診、56例死亡，疫情激增之下，衛生部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）12日宣布「疫苗混打」政策，以第1劑接種科興疫苗、第2劑接種AZ疫苗作為最新方針。同時，首都曼谷與周邊地區12日起實施為期14天封鎖限制。

越南
衛生當局表示，越南12日新增2383起例確診，其中有2367例為本土病例，已經連續5天創下單日確診的歷史新高。先前防疫表現優異的越南，突然在5月爆發嚴重疫情，更傳出台資企業安普新公司有1人確診，數百名員工撞開鐵門逃出。日本外相茂木敏充13日宣布，將向台灣、印尼與越南各捐贈100萬劑新冠疫苗。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

冰晶水冷扇涼風扇　爽吹24hrs電費超便宜

ET快訊
微解封首日！他曝「公車、捷運爆滿」　網驚：還維持三級減班？
WHO不建議混打？　柯文哲搬論文「這順序」效果好
登記AZ被罵翻！焦糖驕傲反擊「想混打國產」　網看傻：政府有准
18歲↑選AZ最新人數曝光！　7／16簡訊通知預約
快訊／台中小黃運將確診「重症插管」　車行+乘客25人採檢出爐
快訊／桃園快遞員確診！　67名接觸者再抓出1人染疫
信義威秀人潮曝光！　售票員：這部片爆冷賣最好
百萬人選AZ「全在賭1件事」　他狂讚：超有sense的18歲
快訊／暴雨強灌「10縣市」升級豪、大雨特報　明天更大更猛

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嫩妹打完輝瑞疫苗「罩杯A→C」　神奇片專家說話了：淋巴結腫大

全球溫室氣體排放前25大城「中國佔22座」　高雄也上榜排19名

80萬人同時在線！南韓疫苗預約平台深夜癱瘓　系統要他再等222小時

大馬單日首破「萬人確診」！東南亞疫情慘　緬甸篩檢陽性率30％↑

新聞版權糾紛　Google遭法國重罰168億！限期2個月提補償計畫

追加第3劑！疫苗「混打、防護力」爭議吵翻天　詳文整理一次看

立方體動了嗎？日本網友大玩視錯覺　網見神奇效果驚了：不敢相信

外遇怕叫錯人！老爸把女兒取「小三名字」　她傻眼發現超渣真相

世衛證實：完整接種者染Delta毒株　多輕症或無症狀感染

北韓維持「0確診」淨土！　WHO報告：3.2萬人PCR全陰性

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

劉娜比朴宰彥當「固ㄆ..」他：一夜5次　《無法抗拒的他》男二登場暖成對比

嫩妹打完輝瑞疫苗「罩杯A→C」　神奇片專家說話了：淋巴結腫大

全球溫室氣體排放前25大城「中國佔22座」　高雄也上榜排19名

80萬人同時在線！南韓疫苗預約平台深夜癱瘓　系統要他再等222小時

大馬單日首破「萬人確診」！東南亞疫情慘　緬甸篩檢陽性率30％↑

新聞版權糾紛　Google遭法國重罰168億！限期2個月提補償計畫

追加第3劑！疫苗「混打、防護力」爭議吵翻天　詳文整理一次看

立方體動了嗎？日本網友大玩視錯覺　網見神奇效果驚了：不敢相信

外遇怕叫錯人！老爸把女兒取「小三名字」　她傻眼發現超渣真相

世衛證實：完整接種者染Delta毒株　多輕症或無症狀感染

北韓維持「0確診」淨土！　WHO報告：3.2萬人PCR全陰性

快訊／鈺叡新股東結構曝光！達勝伍持股全數轉讓　由郭冠群夫妻、其他股東承接

高國輝復賽歸隊一軍　郭俊麟上半季沒有辦法出賽

公館商圈店家倒光！他直擊「一片黑漆漆」　在地人嘆：雙重打擊

調皮鸚鵡溜出來放風！回家「偷幫小孩開門」　爸傻：在分流翹家？

比特幣暴跌後熱度減！　6 月份交易所虛擬幣交易量下降逾40%

潔哥被罵「老雜某」一看酸民頭貼氣炸！　回嗆：都不照鏡子嗎？

曾仁和狀況尚未掌握　曾總：確定進來再評估定位

及早發現把握黃金治療期　新生兒基因檢測醫師詳解

笑話「提及謝和弦」引怒火！　網留言開戰…納豆氣炸：再吵全封鎖

疫情讓銀行設點意願「降溫」　僅台中銀申設苗栗分行獲准！

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

海地總統「停屍間臥血照」瘋傳　生前疑遭凌虐

德報：BioNTech售台疫苗　走政治鋼索

日本再贈100萬劑AZ疫苗　15日抵台

閃電暴擊！「一天70人被劈死」他自拍變焦屍

WHO專家建議：勿混打疫苗

BNT疫苗要來了！　7大QA一次看

世衛:全球逾104國出現Delta變異株　將成主流

金正恩「新歡」曝光！她嫩手摸腰貼緊緊

85歲辣嬤才剛分手39歲男友　秒載交友軟體開約

泰國7建築工人同時染Alpha和Delta病毒

上海復星BNT合約要求接種者醫療紀錄

他示範旅行頸枕正確用法　200萬人崩潰

疫苗混打效果更好！研究：比純打AZ多10倍抗體

杜拜60公尺深泳池開放　獲金氏世界紀錄認證

更多熱門

相關新聞

幫4縣市牽線買BNT？柯文哲：國民黨聯絡上海無須透過北市「他們更熟！」

幫4縣市牽線買BNT？柯文哲：國民黨聯絡上海無須透過北市「他們更熟！」

國民黨桃園市議員黃敬平13日提及，台北市長柯文哲透過雙城論壇關係，幫盛弘醫藥牽線上海復星，替國民黨執政的南投、花蓮等4縣市採購BNT疫苗。對此，柯文哲13日下午回應，國民黨執政縣市要跟上海聯絡，「哪需要透過台北市？他們更熟！」

陸外貿正成長　海關稱塞港恢復

陸外貿正成長　海關稱塞港恢復

即／曾接觸彰化「逛新光確診」男　台中30歲男染疫

即／曾接觸彰化「逛新光確診」男　台中30歲男染疫

「騎鐵馬」環島！全景VR影片上線

「騎鐵馬」環島！全景VR影片上線

關鍵字：

馬來西亞印尼緬甸越南泰國東南亞疫情新冠肺炎COVID-19世界疫情東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

莫德納預計第4輪8/5開打！

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

快訊／今日新增28本土、另增6死

超模胸形全都露稱霸紅毯

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

市場都在問「打AZ還是莫德納？」胡采蘋曝：我選AZ

放閃男友被批真想吐！　林進高EQ笑網：要感謝我

更多

最夯影音

更多
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面