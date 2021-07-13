追加第3劑！疫苗「混打、防護力」爭議吵翻天　詳文整理一次看

▲泰國推動新冠疫苗施打。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

位於亞洲的印尼、泰國與以色列目前都在考慮，未來是否推動特定族群接種第3劑疫苗，卻引發當前疫苗防護力不足、混打疫苗以及追加施打必要性的爭議，以下整理各界主張與看法。

泰國

泰國衛生部11日表示，全國600多名接種2劑科興的醫護依然染疫，目前至少1人確診死亡，1人重症治療中，因此當局正在考慮，讓醫護追加第3劑AZ或輝瑞。衛生部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）也於12日宣布，疫苗接種政策將列入最新方針，也就是注射1劑科興後，再注射1劑AZ，加強對於變種病毒的防護力。

由於泰國衛生部的決定形同承認科興疫苗無效，引發撻伐。拉瑪蒂博迪醫院（Ramathibodi Hospital）流行病學家帕溫努塔瓦吉（Pawin Numthavaj）指出，與其他廠牌疫苗相比，科興公開數據不足，主要施打國家的疫情也令人擔憂，「這款疫苗或許有效，但不是對每個人都有效」，呼籲政府多方採購疫苗。



▲印尼因Delta病毒入侵疫情惡化，醫療系統瀕臨崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

印尼

印尼過去一周每日新增確診與死亡人數屢創新高，是東南亞目前疫情最嚴峻的國家。印尼全國醫師協會6月底指出，國內9成醫師接種科興，當月30名染疫死亡醫師中，至少10人已完整接種。衛生部長薩迪金（Budi Gunadi Sadikin）9日表示，一旦美國捐贈的300萬劑莫德納抵達，就會提供所有醫護施打，作為追加的第3劑，應對變種病毒。

英國東安格里亞大學醫學教授杭特（Paul Hunter）對此情況不感到意外，他認為，許多因素都可能導致民眾施打疫苗後仍確診病逝，例如科興「可能不如市面上大多數疫苗一樣有效」，或者印尼醫療設備不如他國。

▲以色列青少年施打輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

以色列

以色列主要施打輝瑞疫苗，接種率在全球範圍名列前茅，但最近每日確診數呈上升趨勢，預計最新一批輝瑞8月1日抵達後，將替免疫功能較低成人追加第3劑，目前仍在討論是否擴及一般民眾。衛生部指出，目前大部分染疫者是1月也就是最早接種的民眾，似乎顯示疫苗防護力半年後逐漸減弱。

真的需要第3劑疫苗嗎？混打疫苗是否安全？

《德國之聲》指出，美國輝瑞目前正與美國、歐盟監管機構協商，要求追加第3劑疫苗的緊急使用授權。該藥廠表示，1年內追加1劑將能夠大幅提升免疫力，可能有助於抵抗傳染力更強的Delta病毒等變異株。

不過，美國食品藥物管理局（FDA）、疫情控制與預防中心（CDC）以及歐洲藥品管理局（EMA）都認為，現行施打方案已經足夠，完整接種者不須追加疫苗；但若之後科學證據指出必須額外施打第3劑，也會為此做好準備。

儘管多國正在探究「混打」疫苗的可行性，也有研究指出，此舉可能大幅提升接種者的抵抗力。但是，世界衛生組織（WHO）12日呼籲，不應混合施打不同廠牌的新冠疫苗，專家稱此為「危險趨勢」，因為目前少有資料顯示此舉對於人體健康的影響。

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