立方體動了嗎？日本網友大玩視錯覺　網見神奇效果驚了：不敢相信

記者葉睿涵／編譯

近年來，不少與「視錯覺」相關的把戲在網路瘋傳，讓人無法不對人體的奧妙嘖嘖稱奇。最近，有日本網友在推特分享了一個與視錯覺相關的GIF動圖，還在po文寫道，圖中的立方體根本沒動。然而許多網友卻回复道，不管看了多少遍還是覺得立方體在移動，不禁直呼「真的讓人不敢相信」。

據日本新聞網站IT Media報導，最近有一名日本網友在推特上分享了一段GIF動圖，只見圖中有2個立方體，正閃著黑白光芒，並順著圖中的箭頭方向，往上下左右、按對角線地移動，甚至還會旋轉和放大縮小。

▲網友指出，如果仔細觀察的話，就會發現這2個立方體根本沒動過。（圖／翻攝自推特／@jagarikin）

不過這名網友指出，如果仔細觀察就會發現，這2個看起來一直在動的立方體其實根本沒動過，它只是利用視錯覺騙過了人們的眼睛，讓人誤會它在移動。視錯覺是指透過幾何排列、視覺成像規律等手段，製作有「視覺欺騙」成分的圖像進行眼球欺騙，引起的視覺上的錯覺，達到藝術或者類似魔術般的效果。

用戶Jagarikin的po文貼出後，瞬間就吸引了不少網友前來「朝聖」，po文甚至還被轉發了3萬次。不少網友留言表示，「我真的不敢相信」、「我以為他在動，但當我把手指放在中間時，就發現它根本沒動」、「如果你眨一下眼睛，就會發現你被騙了」。不過也有網友指出，「我不管看幾遍它還是在動」，還對視錯覺的效果大呼「好神奇」。

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