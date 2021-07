歐國盃11城中至少8城「疫情加劇」　WHO：帶來毀滅性風險！

▲義大利奪得2020歐州國家盃冠軍,但有數據顯示,歐洲各地賽事舉辦地已出現疫情反彈跡象。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

2020歐洲國家盃足球賽於台灣時間12日清晨踢完冠軍戰,義大利在最後關頭勝出,溫布利球場擠進6萬名球迷,全數未戴口罩,更激動吶喊高歌,一名世衛組織(WHO)科學家表示,這是「毀滅性」的感染風險。另外,有數據指出,歐國盃11個主辦城中,已有至少8個城市出現疫情反彈的狀況。

綜合《衛報》等外媒報導,世界衛生組織(WHO)COVID-19技術負責人范科霍芙(Maria Van Kerkhove)於12日推文譴責,歐國盃決賽湧入上萬觀眾,所有人在擁擠的環境中,不戴口罩、尖叫、吶喊或高歌,這對防疫而言具有「毀滅性」的風險,「我應該享受眼前的(病毒)傳播嗎?」

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?



The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.