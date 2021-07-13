意願登記「60%都選莫德納」　預計第4輪8／5開打！

▲莫德納預計可在第四輪8/5~8/11開打。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

疫苗意願登記平台截至昨日下午收單已有超過280萬人預約，其中有6成都選莫德納。根據預約日期推算，莫德納會在第四輪8/5~8/11開打。另外，指揮中心昨也證實，8/9會有新一批莫德納抵台。

根據指揮中心統計，在昨下午5點準時收單第一梯次，根據統計，總共有2,848,778人，在7/11下午14：00後，重新選擇AstraZeneca人數累計有170,655人。另外，登記AstraZeneca人數有82,874人，佔總登記人數2.91%；登記Moderna人數有1,711,681人，佔總登記人數60.08%，同時登記AstraZeneca/Moderna人數共有1,054,223人，佔總登記人數37.01%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在施打涵蓋率上，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今受訪時指出，現在國內總共有7百萬劑疫苗，大概還有340~350多萬人還沒打，那以現在一天施打達到20萬劑，差不多再順利進行一個月，全台在8月中可能就可以達到2成疫苗涵蓋率，尤其中間也會有打兩劑的，應該可以將近2成5。

另外，黃高彬也提到，現在第一輪是7/13~7/15開始發送簡訊，預計7/16開始施打，一天20萬人，一周平均接種100萬人，以未來三週只有AZ的情況來看，預計第三輪，在7/29~8/4就有機會開放給50歲以下民眾施打。