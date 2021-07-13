4童噴飛！怪風拔起充氣城堡狂甩　「9m高空墜地」恐怖瞬間曝

▲ 一座充氣城堡一度被吹到9公尺高。（圖／翻攝自YouTube／Buzz News）

記者陳宛貞／綜合外電報導

充氣城堡是許多小孩的最愛，白俄羅斯日前卻發生一起恐怖意外，許多家長趁著節日帶子女出門遊玩，沒想到突然一陣狂風吹來，草地上的充氣城堡頓時被吹到高空中，正開心玩耍的親子都被拋飛，四處傳來驚恐的尖叫聲，畫面相當嚇人。

《每日郵報》12日報導，這起意外發生於白俄羅斯亞歷山德里亞（Alexandria）北部小鎮，民眾聚集一處草地慶祝庫帕拉節（Kupala Night Festival），未料一陣強風將三座充氣城堡從地面拔起，像氣球一樣飄在高空中。

現場影片可見，三座充氣城堡被吹得不斷移動，其中一座巨龍形狀的城堡騰空翻滾3圈後墜地，接著另一座被吹到離地9公尺高空中，一度與地面垂直，幾秒鐘後墜回地面，但在強風下仍持續來回滾動。這起事件造成4名兒童及3名成人受傷，執法部門已經展開調查。

目擊者阿萊西亞（Alesya）表示，「有個男孩真的從城堡裡滾出來。他很害怕，但看起來傷勢不嚴重。城堡像氣球一樣飛過我們頭頂，被吹過柵欄，另一座還撞向附近的帳篷。有某種玻璃狀物被打碎，物主腿部受傷。」

另一名目擊者德米特里（Dmitry）說明，「這真的是一瞬間發生的事，一陣風將城堡吹起，而孩子們當時正在上面玩耍。他們非常害怕，開始哭泣，附近的士兵趕緊衝過去幫忙，救護車很快就趕到。」

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