東奧爆涉毒！開幕剩10天　4外籍男「吸古柯鹼」嗨整晚遭逮

▲東奧爆出有工作人員吸毒。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本警視廳截至13日為止一共逮捕了4名吸食古柯鹼的外籍東奧工作人員，這4人皆於某生產發電機的外資企業擔任電機技師，此次訪日是為了維護東京奧運現場設備，而這也是東京奧運首次爆出相關人員涉毒。據悉，4人中有2人是美國籍，2人為英國籍。

根據《時事通信社》報導，這4名任職於發電機公司的外籍電機技師2日晚間相約在一間酒吧喝酒，但其中一人3日凌晨卻疑似因神智不清闖入附近民宅。警方接獲通報趕往現場後，對該名男子進行尿檢，而他的尿液分析結果對古柯鹼呈陽性反應，隨即遭到警方逮捕。

警察循線找到另外3人，並對其進行尿檢，尿液分析結果同樣對古柯鹼呈陽性反應。警方在13日以前已經因吸食毒品嫌疑將4人逮捕到案，不過4人堅持否認吸毒。

根據警方表示，4人在同一間經營工業用發電機的外資企業擔任技師，是因為東京奧運會場的設備維護作業才會被派遣到日本，分別在2月至5月間抵達日本，年齡從22歲到46歲。

對此，4人任職的公司表示，「造成各位的困擾敝公司深感抱歉，目前已經解除4人的職務，未來也將進行徹底調查。」

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