金正恩「新歡」曝光！她嫩手摸腰貼緊緊　獲最高榮譽力拚南韓女團

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記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）領導人金正恩近來為了阻斷人民吸收南韓影劇、K-POP文化，開始培養國內演藝明星，而其中作為代表性歌手的金玉珠，集金正恩的萬千寵愛於一身，除了能在公演中負責大半曲目之外，也在11日獲頒「人民演員」的榮譽稱號，合照時金玉珠整個人緊緊貼在金正恩身上，顯示出她的地位已今非昔比。

▲北韓11日舉辦創作者與藝術家的表彰儀式，依身坐在金正恩身旁的就是他的「新歡」金玉珠。（圖／路透）

根據南韓《朝鮮日報》報導，曾喻為「北韓版少女時代」的牡丹峰樂團已經超過1年沒有合體登台，所有團員銷聲匿跡，只剩下（김옥주，音）一個人還活躍在螢光幕前，近來更是獨得國家領導人金正恩的寵愛，攀上事業新高峰。北韓官媒《勞動新聞》報導稱，金正恩11日出席國家表彰儀式，授予演藝創作者與表演者榮譽稱號與勳章，結束後眾人一同紀念合影。

▲北韓牡丹峰樂團（Moranbong band）因為穿著短裙登台演出，被喻為「北韓少女時代」。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，目前在國務委員會演奏團擔任「聲樂演員」（歌手）的金玉珠，也在當天獲頒「人民演員」（南韓：國民歌手）的榮譽稱號，這是金正恩睽違6年來首度授予此稱號，就連三池淵管弦樂團前團長、現任黨中央委員副部長玄松月也未能獲得榮譽稱號。

▲金玉珠曾是牡丹峰樂團成員，目前則是國務委員會演奏團的聲樂演員（歌手），被授予榮譽勳章與「人民演員」的稱號。（圖／路透）

會後合影中，金正恩身旁的珍貴寶座其中之一就給了「新歡」金玉珠，她不僅整個人緊緊貼在金正恩身上，還能將手扶上他的腰際，但另一邊的男子卻只能勾著領導人的手臂，而且金正恩嘴角微微上揚，不像以往會議時的嚴肅表情，看起來似乎還有些緊張與害羞。

據報導，金玉珠曾在北韓第一夫人李雪主曾效力的銀河管弦樂團擔任主唱隊長，解散後陸續加入青峰樂團、牡丹峰樂團、三池淵管弦樂團，最後才轉至國務委員會演奏團。在2月金正日冥誕紀念公演時，金正恩就曾兩度要求金玉珠安可演出，而6月一場對黨中央高層的演出中，總共26首表演曲目，金玉珠一個人就包辦了22首，南韓媒體分析，這場演出除了男聲合唱或演奏曲之外，基本上可說是金玉珠的演唱會。

報導表示，金正恩此次大動作授予金玉珠榮譽稱號與勳章，相當於是扶植金玉珠為新一代「國民巨星」，實施對演藝圈從業人員的優惠政策，正是為了阻斷年輕人吸收南韓K-POP、韓劇等「韓流文化」，開始培養北韓國內的藝人明星，利用他們確立國家內部紀律與精神武裝。

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