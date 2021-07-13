外遇怕叫錯人！老爸把女兒取「小三名字」　她傻眼發現超渣真相

▲女網友發現她的名字由來十分傻眼。（圖／翻攝自TikTok／keepingitkristina）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一名女子近來在TikTok上分享她名字由來，意外在網路上爆紅，原本爸爸為她取了克里斯蒂娜(Kristina)這個名字，媽媽也十分喜歡，沒想到後來發現其實與小三同名，爸爸是為了方便隱瞞婚外情才幫她取這個名字。

在TikTok上擁有上萬粉絲的克里斯蒂娜，近來拍影表示，當初孩子出生前，爸媽約定好，如果是男生名字給媽媽取，如果是女孩則是由爸爸命名，結果她出生後，爸爸便為她取了這個名字，媽媽雖然剖腹產醒來才知道，但也十分滿意，沒想到幾個月後婚外情曝光，媽媽才終於發現真相。

克里斯蒂娜表示，「我媽某天發現我爸有外遇對象，猜猜她叫啥，就叫克里斯蒂娜，這樣如果我爸不小心叫錯名字，還可以說是在叫女兒」。影片獲得上千萬網友留言表示，「哇，也太自私了」、「這種取名方式好糟」，還有女網友表示，爸爸用高中時暗戀的女生名為她命名，結果被媽媽知道後，氣得用叉子瘋狂攻擊。

