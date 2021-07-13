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刺殺海地總統嫌犯爆與美FBI、緝毒局有關　主謀喊：上帝派我取代他

▲▼ 友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡。（圖／路透）

▲ 摩依士遇刺身亡，妻子瑪婷也身中槍傷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日在家中遇刺，國家陷入混亂，請求美軍協助鎮守重要設施，一度傳出遭到拒絕，但白宮表示，並未排除此一可能。被指為主謀的海地裔醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon）為本案第3名與美國有關的嫌犯，已落網的嫌犯中也證實有幾人曾是美國執法機構線民，顯示這場陰謀有部分在美國策劃。

根據《路透社》，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）12日表示，目前還在考量是否應海地代理總理喬塞德（Claude Joseph）請求，派遣美軍部隊確保其機場等設施安全，並未排除這種可能性。總統拜登（Joe Biden）稍晚則表示，「海地人民應享有和平與安全，海地政治領導人應為國家利益攜手合作。」

▲▼海地警察守衛美國駐海地大使館。（圖／路透）

▲ 海地警察守衛美國駐海地大使館。（圖／路透）

另一方面，海地警方11日宣布，長住美國佛州的薩農疑為刺殺主謀，被捕消息一出，令不少海地裔美國人感到震驚，稱他並非主要的政治角色。

然而，太子港基斯克亞大學（Quisqueya University）土木工程系教授普蘭徹（Michel Plancher）12日向《紐約時報》透露，不久前無預警接到一通電話，請他出席與薩農的會議，並得知薩農正在籌畫一場競選。他此前從未聽聞薩農的名號，網路搜尋結果顯示他是一名從事慈善工作的牧師，便決定赴約，6月初首度在太子港與他見面。

薩農幾天後再度邀請普蘭徹及約6至8人舉行會議，會中闡述其政治抱負，宣稱自己是「上帝所派來」，奉上帝之命取代摩依士，並稱摩依士很快就會辭職，但未說明原因。普蘭徹透露，薩農揚言以馬歇爾計劃（Marshall Plan）統治國家，想將官方語言自法文改為英文，「他看起來有點瘋狂，我便不想再繼續參與。」

▲▼海地總統官邸。（圖／路透）

▲ 事發後的海地總統官邸。（圖／路透）

《紐約時報》11日報導，海地警方搜索薩農在海地住處時，找到一頂美國緝毒局的帽子。摩依士喪命當晚一段影片也顯示，疑似為殺手的人士在他宅邸附近大喊，宣稱正執行美國緝毒局（DEA）的任務，但DEA否認與本案有關。

然而，《美國有線電視新聞網》（CNN）12日根據知情人士說法報導，幾名參與刺殺行動的嫌犯曾是美國執法部門線民，美國調查人員也正了解佛州人士與這起案件的關聯。

DEA向CNN證實，「刺殺海地總統摩依士的一名嫌疑人曾為DEA的機密來源。摩依士總統被暗殺後，該名嫌犯曾聯絡他在DEA的聯絡人。一名派駐海地的DEA官員敦促他向當局自首，並與一名美國國務院官員一同提供情報給海地政府，幫助海地政府逮捕該名嫌犯及另外一人。」

▲▼刺殺海地總統的嫌犯中有兩人為美籍，分別是左1的索拉吉斯（James Solages）和左2的文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 此前已有2名美籍嫌犯落網，包括左1索拉吉斯（James Solages）及左2文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

知情人士透露，還有其他嫌犯與美國有關，曾為聯邦調查局（FBI）線民，但不清楚這些曾為美國線民的嫌犯事前是否清楚這是場刺殺行動。FBI對此則向CNN表示，不會針對線民發表評論，並稱在調查中皆使用合法來源收集情報。

CNN指出，海地當局僅提供少量調查細節，但有越來越多佛州人士被指與本案有關，已有3名美國公民在海地被捕，說明這場行動部分是在美國策劃，可能增加美國司法部門對涉案美國人提出指控的可能性。

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