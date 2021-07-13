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萬磁王不夠看！他已接種2劑AZ、2劑輝瑞　自封「超級抗體人」

▲▼澳洲雪梨一名男子3個半月內施打了2劑AZ和2劑輝瑞疫苗。（組圖／翻攝自推特／@tomleeaus）

▲澳洲雪梨一名男子3個半月內共施打了2劑AZ和2劑輝瑞疫苗。（組圖／翻攝自推特／@tomleeaus）

記者張寧倢／編譯

來自澳洲雪梨的男子李湯姆（Tom Lee）在推特上發文稱，他目前共已接種了4劑新冠疫苗，從3月底開始，先是注射了2劑AZ疫苗，後來又打了2劑輝瑞/BNT疫苗，不但沒有出現任何不適症狀，還自認這是一項「抗體極大化」的計畫，目標就是要成為「超級抗體人」，還聲稱可以測試Delta變種病毒的「實力」。

根據澳洲新聞網（news.com.au）報導，34歲的李湯姆於12日下午接種完第2劑輝瑞疫苗後，身體狀況感覺「良好」，並無任何不適，但這竟然是他3個半月以來接種的第4劑疫苗。李湯姆先前就推文，表示自己將進行「抗體極大化」計畫，還定期曬出接種紀錄的截圖為證，其中可以看見李湯姆自3月底施打第1劑AZ疫苗後，又在5月底接種輝瑞疫苗，此後便陸續完成第3、第4劑接種。

報導指出，澳洲當局規定一般民眾接種以AZ疫苗為主，並將輝瑞疫苗留給醫護人員優先施打，直到9月開始才會改以輝瑞、莫德納作為主要接種疫苗，讓部分網友質疑李湯姆，為何非醫療相關從業者卻能在5月就打到輝瑞疫苗？對此，他向媒體表示，自己並沒有「插隊」打特權疫苗，而是在接種中心排隊打到的疫苗殘劑。

李湯姆表示，只要夠「腳勤」任何人都能打到疫苗，因為衛生當局不會拒絕那些想打疫苗的人，更不會想當聯邦政府的疫苗警察，建議那些急於打疫苗的年輕人直接到現場排隊。成功「混打4劑」疫苗的李湯姆，時常在推文中附上許多超級英雄電影的角色梗圖，並將自己喻為擁有完美防護的「超級抗體人」，或是受到衛生當局加冕的「臨床實驗英雄」。

報導補充，英國牛津大學一項針對830名50歲以上自願受試者的研究顯示，第1劑接種AZ疫苗，而第2劑接種輝瑞疫苗者，產生的抗體數量是原本的9倍，比2劑接種相同廠牌的效果更好，包含德國、南韓、加拿大與西班牙等國已經批准疫苗混打，但澳洲首席防疫官員6月呼籲稱，由於當局尚未批准混打，請民眾不要自行「超前部署」。

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