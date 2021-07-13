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社會 社會焦點 保障人權

4陣頭少年勒索「櫻花蝦小少爺」150萬　全身潮牌一晚爽花好幾萬

▲霸凌,憂鬱,悲傷 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿翰長期遭霸凌。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

屏東縣東港鎮某間櫻花蝦老舖創立近50年，本刊調查，該店就讀國中的「店三代」阿翰（化名）遭校園勒索，金額高達150萬元，涉案的犯嫌皆為未成年人，卻拿著阿翰的錢四處揮霍，還有學生「呷好逗相報」邀請哥哥加入「一起賺」，青少年的扭曲價值觀讓人搖頭。

這些錢究竟被花去哪裡？不願具名的警方透露，涉案犯嫌包括3名國中生和1名校外人士，他們皆未成年，其中2人還是兄弟，在弟弟「呷好逗相報」後，哥哥也加入勒索行列。4嫌皆無幫派背景，臉書上多是參與陣頭照片、精品直播影片和各種「超狂」經典語錄。

「賺錢能力不知道，花錢技巧很高超。」該員警提到，4嫌到案說明時，全身上下穿著動輒數千元的潮牌衣物，還有人拿阿翰的錢買蘋果手機與摩托車，平時則頻頻出入KTV等聲色場所揮霍，花別人家的錢竟如此心安理得，一個晚上花上數萬元都稀鬆平常。

而他們起初否認拿錢，卻無法解釋買奢侈品的金流從何而來，之後才有部分人士坦承犯行，但強調金額絕無如此龐大，全案目前已進入司法程序調查。

阿翰的校長坦承確有此案，但他強調受害學生的班導師不知此事，學校是在警方介入調查、得知該案的第一時間便啟動校安通報，後續也都依規定處理。他說，校方曾建議涉案學生轉學，遭學生家長拒絕後便啟動輔導機制，疫情期間也有持續關心雙方狀況，與兩邊家長保持聯繫與協助溝通。

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