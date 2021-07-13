德國大報：BioNTech售台疫苗　走的是地緣政治鋼索

▲輝瑞BNT疫苗來台時機延宕和成行關鍵，皆與政治脫不了關係。（圖／路透社）

文／中央社記者林育立柏林12日專電

德國BioNTech生技公司出售疫苗給台灣受到德國媒體關注，德國報紙分析這筆交易是地緣政治鋼索，從聲明的措辭來看，處處是政治障礙。

德國大報「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）分析，台灣企業和基金會代替政府出面購買2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，繞過多重政治障礙，BioNTech得以走完地緣政治鋼索，賣疫苗給台灣。從BioNTech聲明中的措辭「台灣地區」可知這筆交易的爆炸性，這樣表達的原因是上海復星獨家獲得在「台灣地區」的銷售權利，因此不是BioNTech、而是復星與台灣方面談判。

廣訊報表示，這顯然是台灣的政府與BioNTech談判陷入僵局的原因。總統蔡英文5月底譴責中國阻撓，接著美國和日本在短短幾週內捐贈疫苗給台灣，遭北京譴責為干涉內政。

法蘭克福廣訊報分析，北京不放過任何機會，製造台灣政府無法照顧台灣人民的印象，因此可以理解為何當復星願意提供疫苗給台灣時，遭政府回絕。復星執行長吳以芳在聲明中表示將提供疫苗「保護台灣同胞的生命和健康」，雖然多數台灣人不認為自己是中國人。

廣訊報指出，BioNTech這批1000萬劑的疫苗對台灣來說是救星，因為台灣僅0.3%人口完成2劑接種。台灣接種率低的原因是4月前感染人數出奇得少，這點讓台灣在國際上受到矚目，也讓向來試圖孤立台灣的北京不開心。對蔡總統來說，台灣的接種率不要落後國際是當前第一要務。

德國「商報」（Handelsblatt）分析，德國英飛凌（Infineon）、荷蘭恩智浦（NXP）等汽車晶片大廠都是由台灣積體電路製造公司代工。目前台積電產能滿載，訂單湧入生產跟不上，未來3年計劃投資1000億美元，相較之下買疫苗的支出微不足道。