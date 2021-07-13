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「櫻花蝦小少爺」國一生遭同學勒索　繳150萬保護費求放過

▲▼排擠／失落／低潮／孤單／煩惱／霸凌（示意圖／Andrew E Weber，取自免費圖庫stocksnap）

▲阿翰長期遭霸凌。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

圖文／CTWANT

屏東縣東港鎮以豐富海產聞名，櫻花蝦更被列為東港三寶之一，又以某間創立近半世紀的老字號最受大眾歡迎，本刊調查，該店就讀國中的「店三代」阿翰（化名）遭校園勒索，被學長和同學帶到廁所毆打威脅，他無奈之下只能用鈔票保護自己，偷拿店裡營收以滿足惡霸的需索無度，遭勒索金額高達150萬元，阿翰班導師更疑似知道他遭欺負，卻始終冷眼旁觀，讓人難以接受。

7月8日中午，本刊抵達該間老字號店鋪，一進門就聞到濃濃香味，曬乾後的櫻花蝦堆成小山，放在玻璃櫃中供客人秤斤購買，架上還擺著多項休閒食品、魚鬆與醬料，各項產品甚至外銷日本，創立半世紀以來名揚海內外，早已成為當地的必買伴手禮。

「老頭家」見客人上門，立刻上前招呼迎接，熱情的介紹櫻花蝦來源和各種煮法，記者隨後表明身分，詢問校園霸凌案的來龍去脈，阿翰原先在旁幫忙顧店，他聽聞此事立刻臉色一沉，表明不願多談後就走回房內，似是不願再回想那段恐怖回憶，「老頭家」則收起笑容，痛罵對金孫下手的學生們「太惡質」。

「我有一包錢藏在廚房卻不見了，報警調查才知道他（阿翰）在學校被欺負成這樣。」老頭家語帶心疼的表示，今年農曆年節就隱約發現營收短缺，但當時店裡每天都被客人擠得水洩不通，生意好到連休息的時間都沒有，自然也就無暇他顧，直到3月時家中有筆40多萬元鉅款不翼而飛，他這才驚覺不對。

老頭家當時設想數個可疑人士，卻從來不曾懷疑到寶貝孫子身上，警方上門調查後，阿翰才坦承是自己偷錢，但警方只在阿翰房間找回30多萬元，再三追問下，終於突破阿翰心房，他透露在學校遭長期勒索，只好「用鈔票保護自己」，繳保護費只求能安心念書。

而阿翰與霸凌主謀阿雄（化名）同年級但不同班，2人國小時就讀同個補習班，阿雄發現阿翰家境富裕後心生歹念，找來學長和校外人士一起勒索，阿翰若不從則會遭拳腳相向，阿翰於是「放棄掙扎」，偷拿店內營收以滿足惡霸的需索無度，短短數月間，遭勒索金額就高達150萬元。

阿翰的校長坦承確有此案，但他強調受害學生的班導師不知此事，學校是在警方介入調查、得知該案的第一時間便啟動校安通報，後續也都依規定處理。他說，校方曾建議涉案學生轉學，遭學生家長拒絕後便啟動輔導機制，疫情期間也有持續關心雙方狀況，與兩邊家長保持聯繫與協助溝通。

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