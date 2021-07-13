奪命閃電暴擊！「一天70人被劈死」他自拍秒變焦屍　驚悚畫面曝

▲印度氣象局已警告，未來2天會有更多雷擊情況。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導



印度北部拉吉斯坦省（Rajasthan）與北方省（Uttar Pradesh）以及中央邦（Madhya Pradesh）在過去24小時發生多起閃電劈死人事件，截至目前至少造成70人死亡。對此，政府表示，會提供罹難者家屬與傷者補償金。印度一名教授就在自己推特發布閃電狂炸的驚人現場畫面。

綜合外媒報導，拉吉斯坦省當地因為大雷雨侵襲，一名警官指稱，昨天發生雷擊時，有些人在琥珀堡（Amber Fort）的瞭望台附近自拍，結果不幸被閃電劈死，共有11人罹難，大多是當地遊客。據了解，當場有人變焦屍身亡，拉吉斯坦省死亡人數累計23人。

拉吉斯坦省首席部長格洛特（Ashok Gehlot）表示，會提供死者家屬賠償金50萬盧比（約新台幣18萬7734元）。

報導也提及，中央邦已有7人死於雷擊。北方邦則有42人遭雷擊身亡，政府官員迪克西特 (Manoj Dixit)指出，11日喪命的有18人大多都是在田裡工作的農業勞動者。對此，印度氣象局已警告，未來2天會有更多雷擊情況。事實上，每年的6月到9月是印度的雨季，雷擊可說相當常見。根據官方統計數字顯示，印度2019年因雷擊喪命的人數有2900多人。