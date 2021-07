奪命閃電暴擊！「一天70人被劈死」他自拍秒變焦屍　驚悚畫面曝

▲印度氣象局已警告,未來2天會有更多雷擊情況。(圖/翻攝自免費圖庫pixabay)

記者曾羿翔/綜合報導



印度北部拉吉斯坦省(Rajasthan)與北方省(Uttar Pradesh)以及中央邦(Madhya Pradesh)在過去24小時發生多起閃電劈死人事件,截至目前至少造成70人死亡。對此,政府表示,會提供罹難者家屬與傷者補償金。印度一名教授就在自己推特發布閃電狂炸的驚人現場畫面。

綜合外媒報導,拉吉斯坦省當地因為大雷雨侵襲,一名警官指稱,昨天發生雷擊時,有些人在琥珀堡(Amber Fort)的瞭望台附近自拍,結果不幸被閃電劈死,共有11人罹難,大多是當地遊客。據了解,當場有人變焦屍身亡,拉吉斯坦省死亡人數累計23人。

拉吉斯坦省首席部長格洛特(Ashok Gehlot)表示,會提供死者家屬賠償金50萬盧比(約新台幣18萬7734元)。

報導也提及,中央邦已有7人死於雷擊。北方邦則有42人遭雷擊身亡,政府官員迪克西特 (Manoj Dixit)指出,11日喪命的有18人大多都是在田裡工作的農業勞動者。對此,印度氣象局已警告,未來2天會有更多雷擊情況。事實上,每年的6月到9月是印度的雨季,雷擊可說相當常見。根據官方統計數字顯示,印度2019年因雷擊喪命的人數有2900多人。

At least 16 killed in lightning at Jaipur’s Amber Fort this evening. More than 35 people were at the fort’s watchtower to enjoy themselves during rain. This video is from a nearby rooftop. @jaipur_police say death toll may rise. #Jaipur #Lightning #Amber pic.twitter.com/EmwYvE0Znk