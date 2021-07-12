熊出沒注意！日男遛狗突遭野生熊「狠咬脖子」　當場重傷倒地

▲日本近日野生熊攻擊人類事件頻傳，讓當地民眾人心惶惶。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本群馬縣12日上午再度發生一起野生熊攻擊人類事件，當時被害人正好在外遛狗，怎知卻突然遭到熊隻襲擊，脖子與右手被咬，手部骨折，身受重傷，所幸送醫後已脫離險境。

根據《產經新聞》、NTV NEWS24報導，這名66歲的老翁金子義男住在群馬縣前橋市，他12日上午6時左右正如往常一樣帶著自家狗狗出門散步，然而卻在路途中遭遇野生熊隻攻擊，身受重傷。當時另一名38歲男子正好開車經過該路段，準備去上班，卻看到老翁滿身是血的求救，因此緊急通報119。

警消趕往現場後隨即將受傷老翁送往醫院治療，而傷者頸部與右手都有被咬痕跡，右手甚至有骨折跡象，傷勢嚴重，所幸沒有生命危險。

截至目前為止，咬人的熊隻都還沒被尋獲，警方雖然已經加強巡邏，但由於附近有學校，因此也特別要求校方提高警戒，注意學生安全。

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