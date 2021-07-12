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猛灌1瓶伏特加！男大生「看片配酒」下秒歪頭睡　室友驚覺斷氣崩潰

▲▼英國一名男大生灌掉1整瓶伏特加身亡。（圖／翻攝gofundme）

▲英國一名男大生灌掉1整瓶伏特加後不幸身亡。（圖／翻攝gofundme）

記者吳美依／綜合外電報導

英國發生一起悲劇事件，20歲的米契（Mikey Cunniffe）在曼徹斯特都會大學（MMU）就讀機械工程學系，他與室友在住處一邊觀看YouTube影片，一邊飲酒作樂，不知不覺喝掉一整瓶伏特加，未料稍晚墜入夢鄉後，竟一睡不醒。

綜合BBC、《每日星報》等外媒報導，米契去年10月不幸去世，但他的生母、繼母等親友直到最近才逐漸走出傷痛，鼓起勇氣呼籲年輕人注意酒量極限以及「過量飲酒」的危害。

據悉，室友發覺不對勁後，著急地上前查看，驚覺米契似乎已無生命跡象，盡其所能想要叫醒摯友，未料回天乏術。法醫驗屍後研判，米契不幸死於酒精中毒。

米契生母克莉絲（Chrisie Yates）表示，每個人都有過瘋狂喝酒、隔天嚴重宿醉的經驗，「他只是非常不走運……在這種情況下，一瓶伏特加殺死了他」。她強調兒子「不是傻瓜，這太令人心碎了，可能發生在任何人身上」。

米契繼母亞曼達（Amanda Cunniffe）形容，米契個性溫和，非常寵愛弟妹，且「從來不是一個喜歡喝酒社交的人」。她化悲傷為動力，與好友一起投入慈善機構募款活動，上周從曼徹斯特騎單車抵達次布萊克浦（Blackpool），籌得超過1000英鎊善款，幫助其他「白髮人送黑髮人」的民眾度過難關。

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