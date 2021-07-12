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「日經新冠復甦指數」最新數據出爐！ 台灣第83名掉到後段班

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣的日經新冠復甦指數掉到第83名。（圖／記者林敬旻攝）

記者王佩翊／編譯

《日本經濟新聞》公布最新的「日經新冠復甦指數」，該指數代表著各國擺脫疫情的社會與經濟復甦程度。在新數據中，除了中國大陸以外有多個亞洲國家與地區排名下降，其中台灣因本土疫情爆發、疫苗接種進度緩慢，排名降至第83名，然而截至2020年底，台灣在全國的120個國家中都保持在前三名，實在是相差甚遠。

受到Delta變種病毒肆虐影響，亞洲各國紛紛爆發新一波疫情，而在《日本經濟新聞》所公布的最新「日經新冠復甦指數」中可以看到，截至6月底，台灣已經降至第83名，越南則是第100名。事實上，台灣與越南在2020年因成功抑制疫情，排名都保持在前三名之內，但如今卻因各種原因大幅下降。

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣疫苗接種率遠遠比不上世界平均。（圖／記者湯興漢攝）

《日經》認為，台灣與越南的共通點是疫苗接種速度緩慢，在疫情爆發初期，都採用限制個人與企業的行動來抑制疫情擴大，但在疫苗採購方面卻陷於被動，台灣與越南的首劑疫苗接種比例分別為8%與4%，大幅低於世界平均。

指數顯示，截至6月底，復甦程度最高的是中國大陸，不過在前十名以內並沒有其他亞洲國家與地區上榜。泰國因夜總會群聚，成為新的感染溫床，目前排名第118名。

另外值得注意的是，在最新數據中，新加坡排名第12名、香港第20名、日本第43名、南韓第48名，美國則是排名第27名。

日經新冠復甦指數是日本經濟新聞透過專家意見製作而成。參考對象為全球約120個國家與地區，涵蓋疫情控制情況、疫苗接種率、出行限制的放寬等三個面向，分數越高越接近復甦。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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