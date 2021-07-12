泰國推「混打疫苗」先科興、再AZ！　大曼谷地區封鎖首日如空城

▲泰國曼谷廊曼國際機場（Don Muang Airport）於12日空無一人的景象。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，泰國衛生部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）於12日表示，該國疫苗接種政策將列入最新方針，也就是注射1劑中國科興（Sinovac）疫苗後，再注射1劑阿斯特捷利康疫苗（AZ），加強對於變種病毒的防護力。另外，由於首都曼谷與周邊地區近日病例激增，12日起實施為期14天的封鎖，也因此出現「空城」般的冷清景象。

大曼谷地區12日起實施1年多以來最嚴格封鎖，旨在減緩新冠病毒傳播，具體政策包括宵禁、關閉商場、限制5人以上集會等等。政府呼籲民眾在家工作，並在10個高風險省府設立145處檢查哨站，遏止不必要的旅行。

▲泰國曼谷與周邊地區近日疫情升溫。（圖／路透）

此外，各大眾運輸公司也正在調整服務方式與時間，配合防疫措施和宵禁時間，減少日間班次甚至暫停營運。泰國亞洲航空（Thai AirAsia）宣布所有國內航線暫時停飛至7月31日，曼谷航空（Bangkok Airways）、泰國微笑航空（thai smile）則是減少航班。

根據約翰．霍普金斯大學數據，截至台灣時間12日下午5時左右，泰國累計33萬6千多人染疫、2700多人死亡。該國今年4月以來疫情因Alpha病毒、Delta病毒而不斷升溫，12日通報8656例和80人染疫去世，確診和死亡病例逼近歷史新高。

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