普吉島觀光「微解封」湧入4千旅客　爆首例Delta！宣布緊急停課

▲泰國普吉島有條件開放國際旅客入境，11天已經出現6例確診。（圖／泰國觀光局台北辦事處提供）

記者張寧倢／編譯

泰國政府推出「普吉沙盒計畫」（Phuket Sandbox）有條件開放普吉島國際觀光，自7月1日起，自中低風險地區入境者若完整接種疫苗即可免隔離，開放後截至11日，累計逾4000名外籍旅客登島，然而，其中卻已有6人被驗出確診，在本土感染病例中更首度出現普吉府的第一起Delta變種病例。

根據《曼谷郵報》報導，普吉島公共衛生局長庫薩（Koosak Kookiattikul）於10日表示，普吉府出現第一起Delta變種病毒病例，患者是一名住在曼谷的外籍商人，懷疑是從來自曼谷的遊客身上感染Delta毒株，接觸者全數隔離中，普吉府全境已經出現3種變異株，多數是英國Alpha變種、6例南非Beta變種以及1例印度Delta變種病毒。

報導指出，當局推動「普吉沙盒計畫」作為泰國逐步重啟國際旅遊的起點，自1日起有條件地開放國際旅客前往普吉島，截至11日，已有超過4000名外籍遊客入境，同時報告了6例境外移入確診病例，其中1人來自阿拉伯聯合大公國、3人來自緬甸、1人來自瑞士，以及1名非洲國家的旅客。此外，普吉島的本土感染病例也連2日突破新高，11日共報告11例本土確診，引發民眾擔憂。

鑑於疫情再度升溫，普吉島當局防疫指揮中心週末透過臉書宣布，各級學校將從12日起至23日停止到校，改以網路遠距教學進行授課，據了解，先前防疫會議上討論了對18歲以下未接種族群病例上升的擔憂，為預防出現校內大型群聚感染決定宣布停課。

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