6歲亞裔童慘遭重擊！金髮女狂喊「中國」失控揮拳　恐怖畫面曝

▲ 金髮女子突然攻擊6歲男童。（圖／翻攝自TikTok／@uhmmajo）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐以來，全球反亞裔種族主義日漸嚴重。美國內華達州一名韓裔女子日前帶著年幼的兒女到精品購物中心享受周末時光，未料一名金髮女子突然衝向這家人，對著她6歲的兒子用力揮拳，大喊一聲「中國」後又飆了幾句髒話，影片曝光後令眾多網友感到憤怒。

《AsAmNews》報導，這起事件發生於拉斯維加斯一家百貨公司，帳號@uhmmajo的韓裔母親4日以嬰兒車推著2歲女兒，丈夫則以手牽著6歲兒子，一家人開心逛街時，一名金髮女子突然從後方出現，朝她兒子頸部猛揮拳頭，讓她丈夫嚇得趕緊抱住兒子，並大聲要求金髮女子離開。

這名母親向《AsAmNews》透露，金髮女子當時還大吼，「我知道你們這些人都在做什麼，你們會吃自己的孩子，都是你們的錯！」她並未拍下金髮女子毆打她兒子的畫面，但影片中可見女子瞪大雙眼，對著這家人激動大喊「去X的」、「中國」、「我受夠了」等字句後轉身離開。

@uhmmajo提到，兒子傷勢不嚴重，心理上卻很痛苦，一方面又慶幸對方沒有攻擊他2歲的妹妹。她也在影片中表示，「請注意安全，沒有任何地方是安全的。」

這段影片短短5天累計破93萬次觀看，網友紛紛留言表示，「很遺憾這家人經歷這種事，我也同情這個瘋子」、「好噁心，她顯然瘋了」、「這世界到底怎麼了」、「她是喝醉嗎」、「孩子太無辜了」。

拉斯維加斯警方取得這段影片後快速掌握金髮女子身分，已於10日依毆打、仇恨犯罪罪嫌將她逮捕。她以美金3000元（約新台幣8.4萬）被保釋，11日首次出庭。

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