路透：美日無條件捐台疫苗　讓中國難以阻撓疫苗採購

▲日本贈台灣第二批AZ疫苗共113萬劑，於8日台灣時間下午14:20分運抵台灣。（圖／ETtoday攝影中心）

記者詹雅婷／綜合報導

台積電、鴻海以及永齡基金會共同捐贈的1000萬劑BNT疫苗，最快9月底從德國出貨。路透指出，台灣此次採購順利進行有2大關鍵，分別是台積電的參與，以及美國、日本接連無條件捐贈近500萬劑疫苗，這些都創造對台有利的全球氛圍，使得中國難以干預阻撓這筆交易。

文中提到，台灣政府過去幾個月來試圖採購BNT疫苗，指控中國政府介入本應該在今年簽署的協議，但此一說法遭到中方反駁。直到上個月，台灣政府面對疫苗接種進度緩慢的公眾壓力，同意讓鴻海創辦人郭台銘和台積電代表洽購疫苗。

郭台銘透過臉書表示，很高興完成這筆交易，鴻海、台積電分別購買500萬劑疫苗，捐贈給政府進行分發施打。他也強調，針對此次疫苗採購過程中，並沒有出現北京當局有任何指導或干涉的狀況，感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。

報導指出，台灣現階段已採購數百萬劑新冠疫苗，大多為AZ疫苗及莫德納疫苗，且美國與日本接連捐贈近500萬劑的新冠疫苗，協助台灣加快接種速度。

談及台灣此次疫苗採購順利進行，知情人士向路透社透露，這與台積電參與、美國與日本接連無條件捐贈疫苗有關，這創造對台有利的全球氛圍，使得中國難以從中干預阻撓這筆交易。

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