今增23本土「分佈6縣市」　新北市10例最多！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增23本土及1例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。個案分布以新北市10例最多，其次台北市9例，基隆市、桃園市、新竹市及台中市各1例；其中17例為已知感染源、4例關聯不明、2例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲0712確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增之23例本土病例，其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今年6月20日至7月11日。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案2598），為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於5月11日出現發燒等症狀，5月19日就醫採檢，5月20日確診並住院治療，6月11日解除隔離並出院，7月10日因其他原因死亡。而近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月10日累計公布14,019位確診個案中，已有11,850人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.5%。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

另外，截至目前國內累計1,639,921例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1,622,834例排除），其中15,273例確診，分別為1,203例境外移入，14,017例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；確診個案中，累計105例移除為空號。

自2020年起累計741例COVID-19死亡病例，其中733例本土，個案居住縣市分布為新北市369例、台北市283例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、台中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。