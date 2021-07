南海仲裁5週年　美國務卿呼籲中國停止挑釁行為

▲美國國務卿布林肯。(圖/路透)

文/中央社記者江今葉華盛頓11日專電

在海牙常設仲裁法院對南海主權爭議作出仲裁5週年之際,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)呼籲中國遵守國際法,停止挑釁行為,尊重不論大小、所有國家權利。

布林肯今天發出聲明表示,海洋自由是所有國家的長遠利益,對全球和平與繁榮至關重要。

他表示,國際社會長期以來受益於以規則為基礎的海洋秩序,體現於「聯合國海洋公約」(United Nations Convention on the Law of the Sea)的國際法,為海洋所有活動制定法律框架。這套國際法構成國家、區域與全球在海事領域的行動與合作,對確保全球商業自由流通至為重要。

布林肯指出,南海是以規則為基礎的海上秩序所受到的最大威脅,中國持續脅迫與恐嚇東南亞國家,威脅這條重要的全球通道的航行自由。

聲明指出,1982年海洋法公約成立的仲裁法院於5年前做出無異議且長遠的裁決,堅定拒絕中國對南海的廣泛海洋主張,認為沒有國際法依據。仲裁法院指出,法院認定屬於菲律賓專屬經濟區與大陸棚,中國沒有合法主張。依據海洋法公約,中國與菲律賓有遵循這項裁決的法律義務。

聲明重申美國在2020年7月13日關於南海海域主張,並重申菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機在南海遭到武裝攻擊,美方將援引1951年美菲共同防禦條約(U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty)第4條的共同防禦承諾。

布林肯呼籲中國遵守國際法義務,停止挑釁行為,並採取步驟向國際社會保證,會遵循基於規則的海洋秩序,尊重不論大小、所有國家權利。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決,指中國「對南海水域資源無歷史性權利」,並表示「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼,以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動,中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

