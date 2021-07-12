窗外滴落惡臭黑汁似屍水！　她懷疑鄰居「藏嬰屍」逐戶調查

記者王佩翊／編譯

新加坡一間公寓日前發生一起烏龍案件，一名住在5樓的吳姓女住戶表示，廚房窗戶外從突然傳出惡臭，過了幾天後，甚至有奇怪的黑色液體滴落。她往上一看，才發現9樓住戶在窗外掛了一個可疑的籃子，懷疑鄰居藏有嬰屍，連忙報警。怎知待警方到場調查後才發現，籃子裡裝的原來只是腐壞的鹹魚，虛驚一場。

根據《新明日報》報導，這名60歲的吳姓女住戶聲稱，自己家廚房的窗戶外從4日開始就不斷有惡臭飄進來，沒想到過了4天，惡臭不但沒有減緩，甚至還開始滴出黑色液體，窗台與掛在外面曬的衣服都被弄髒。由於情況仍然沒有獲得改善，吳女忍無可忍最終衝上樓，開始逐戶調查，想要找出「真兇」。

吳女最後發現惡臭來源就是9樓窗戶外掛的一個可疑籃子，然而該戶人家長年大門深鎖，因此也格外引人疑竇。鄰居們擔心出人命，因此連忙向警察反應。當局隨後雖然派人派發傳單，提醒住戶不要將物品與衣物掛在窗外，但情況仍然沒有獲得改善。

居民越想越不對勁，深怕是發生命案，更一度懷疑籃子內的可能藏有嬰屍，因此連忙報案。警方到場後，隨即入內調查，不過卻發現這個引發喧然大波的籃子內，裝的只是3條鹹魚和薑塊。

屋主表示，窗台上的籃子是前妻的物品，目前兩人已經離婚，但因前妻偶爾會返家探望子女，因此不便將她的東西隨意處理，而事發前幾天正好下了好幾天的雨，鹹魚疑似是因此被淋壞，開始腐敗，並產生黑色液體。而他本人則是直到警方上門才發現這件事，連忙將鹹魚處理掉。

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