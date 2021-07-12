媽親一下！新生兒「11天後竟夭折」　醫曝恐怖病因...網震驚狂轉發

▲許多人總愛親吻小嬰兒，殊不知這舉動暗藏致命危機。（示意圖／pixabay）

實習記者巫彥臻／台北報導

許多人看到小嬰兒白嫩又軟Q的臉頰，總忍不住抱起來親吻，但親吻的動作很有可能會讓小嬰兒致命。美國一名年輕媽媽在生下兒子後，每天細心呵護照料，偶爾也會親吻兒子，但沒想到兒子才出生11天後即染病夭折，讓她傷心欲絕。

根據《鏡報》報導，居住在北卡羅來納（North Carolina）的新手媽媽達科塔（Dakota Elizabeth Goss），在芒特艾里（Mount Airy）擔任心理健康倡導人員。2019年2月26日與丈夫興奮迎接兒子艾米特（Emmitt）的到來。達科塔細心照顧兒子艾米特，也時常在抱著就忍不住親寶寶的臉頰。不料在出生後六天，嘴角及臉部陸續出現疱疹，趕緊送醫治療。

經醫師診斷後發現，艾米特應是感染單純疱疹病毒（herpes simplex virus, HSV），傳染者很有可能是父母，因為常常抱著他，近距離的飛沫傳染，或是親吻臉頰時將病毒散佈到孩子身上，加上嬰兒的抵抗力較差，沒有足夠的免疫系統去打敗病毒，因此艾米特雖經治療，還是在出生11天後就去世了。

達科塔事後將這悲傷故事拍成影片分享在社群中，用來警戒父母們不要隨便親小孩。她表示，無論自己多努力，嘗試多種方法最後仍無法救兒子，因此抱嬰兒前千萬要記得洗手、消毒，不要隨意觸碰嘴巴或親吻，注意自己的衛生，才能避免新生兒染病而造成憾事。

影片一曝光，吸引大批網友瘋狂轉發，紛紛留言感謝達科塔的將這樣的意識分享給大家，並表示心永遠與她同在。也有許多網友紛紛為此默哀，「不知道你到底經歷些什麼，但是兒子會永遠記得你」、「他是個很漂亮的嬰兒，雖然沒法在這世上很久，但我知道他一定會很喜歡你和他相處的每個時刻。」