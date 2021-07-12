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遊客擠瞭望台自拍…突降大雨遭雷擊釀11死！　有人當場燒焦斃命

▲▼閃電示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲印度齋浦爾有11人因雷擊喪生。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

印度拉賈斯坦邦日前降下大雨，一道閃電突然擊中首府齋浦爾（Jaipur）的一處瞭望塔，當時塔上聚集著數十名遊客，許多人正舉著手機自拍，結果突如其來的雷擊，讓民眾尖叫奔逃，造成11人死亡，除了有人當場燒焦身亡外，也有幾名死者是因推擠摔下山坡而亡。

建造於12世紀的琥珀堡（Amer Palace）位在齋浦爾以北11公里的山丘上，是當地著名觀光景點。根據NDTV報導，當地11日降下大雨，但當時仍有數十名遊客在琥珀堡內參觀，至少有27人在最高的瞭望塔上賞景自拍，結果一道閃電打來，許多人當場燒焦斃命，還有人在尖叫推擠中滾落山坡，最後造成至少11人死亡。

據了解，死者年齡多半集中在20歲出頭，目前政府已經向罹難者家屬提供50萬盧比的慰問金，總理莫迪也在推特發文哀悼。事實上，拉賈斯坦邦本周因雷擊致死的案例已超過20人，除了琥珀堡的11人外，還有7名兒童、3名成人因雷擊死亡。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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