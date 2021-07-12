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Delta發威！東京今起緊急事態　南韓增1100例「首爾最高級警戒」

▲▼ 南韓首爾江南區一處篩檢站11日大排長龍。（圖／達志影像）

▲ 南韓首爾江南區一處篩檢站11日大排長龍。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球一年多，具高傳染性的Delta變異株使多國疫情回升，日韓都出現新一波爆發。南韓連續6天日增確診超過千例，首都圈今（12日）起首度實施最高級防疫警戒，為期14天。日本則連續5天破2000例，東京今起第4度實施緊急事態宣言，預計下月21日後解除，涵蓋整個奧運賽事。

綜合韓媒報導，南韓周末檢測量能較低，周一通常新病例較少，但12日仍通報新增1100例，自7日起連續6天超過千例，一周平均日增病例也自去年底第3波疫情高峰後，時隔193天在11日首度達到千例。

南韓政府與專家先前共同分析指出，7月底日增確診將達到1400例，最慘可能在8月中達到單日2140例。有鑑於Delta變異株流行，若無法在2周內控制疫情，恐怕7月底就會突破2000例。中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊說明，首都圈上周Delta病例為Alpha病毒病例的2倍以上。

比起大規模群聚感染，南韓第4波疫情主要由日常生活中的人傳人造成，加上酒吧、KTV、學校、百貨公司等小規模群聚事件。首都圈今起進入最高級的4級防疫警戒，晚間6時後禁止3人以上私人聚會，營業場所也受到限制，預計實施2周。

▲▼疫情下的日本東京都品川。（圖／達志影像）

▲ 疫情下的日本東京都品川。（圖／達志影像）

日本7日起連續5天破2000例，11日通報2032人確診。東京新增614例，約佔整體病例30%，且40至50歲族群重症人數增加，超越今年春末第4波疫情高峰。厚生勞動省專家分析，由於老年人陸續接種疫苗，重症患者增幅減緩，尚未接種的40至50歲重症患者則增加。

東京自12日起實施緊急事態宣言，提供酒精飲料及KTV設備的餐廳暫停營業，其餘餐廳最晚營業至晚間8時。佔地面積超過1000平方公尺的大型設施不須停業，但要求縮短營業時間，百貨公司、電子遊樂場等最晚至晚間8時，劇場、展場、電影院等則至晚間9時。

東京奧運將在緊急事態宣言下進行，23日舉行開幕式，預計8月8日閉幕。日本奧會、日本政府、東京都廳及國際奧會3月宣布不開放海外觀眾，6月決定將觀眾人數限制在場館容納人數的50%，日前受到東京緊急事態影響，決定完全採無觀眾方式進行，門票損失達900億日圓（約新台幣230億元）。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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