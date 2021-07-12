陌生男遞啤酒…她喝一口「雙腿癱軟迷茫」！　幸虧好友1直覺救命

▲女子喝完陌生人請的啤酒後就雙腿癱軟、意識不清。（圖／取自免費圖庫ＸＸＸpixabay）



記者張方瑀／綜合報導

許多人休假時喜歡和朋友到夜店或酒吧放鬆，也有不少人會趁機請想認識的對象喝酒，拉近彼此距離，但面對陌生人請客，還是必須保持警覺。美國一名女子日前跟朋友一起到夜店玩的時候，就遇上陌生男子強塞啤酒，看似是好意請客，但朋友喝完後卻雙腿發軟，連話都說不清楚。

TikTok用戶艾莉（Aili）日前拍片分享了她和朋友出去玩的經過，當時因為和朋友許久沒見，所以中途遇到一名名陌生男子搭訕時，兩人都置之不理，男子也悻悻然地和其他兩個朋友坐到另一桌，「我們兩個人在舞池玩了一整晚，我們玩得很開心，完全不想和別的人一起，結果那幾個男生又突然出現。」

艾莉說，同一群的兩名陌生男子跑到舞池，並直接將手中的兩瓶啤酒塞到她們手上，沒說要請客，也沒問她們想不想喝，「我朋友立刻開始大口喝著，但當我把酒放到嘴唇邊時，我的直覺告訴我，千萬別喝。」

後來艾莉就將啤酒遞回去給男子，叫他也喝一口，結果男子倒退了幾步，並說酒是買給艾莉的，所以他不喝。艾莉聽到這句話，立刻叫朋友別喝了，並拉著她的手要離開現場，沒想到朋友這時開始出現不對勁，「我朋友從能跟我跳舞說話，變成雙腿癱軟連路都走不好，甚至連一句話都說不出來。」

最後艾莉跟朋友叫了Uber準備離開，上車前還看到那群男子站在對街盯著她們看，「我們最後安全到家了，但我知道有很多人沒有，所以和朋友出去請照顧好彼此，並永遠、永遠相信你的直覺，如果什麼東西感覺不對，那就是不對的。」

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