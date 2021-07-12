雪梨大爆發！澳洲新州增112例「48例感染源不明」　比去年還嚴重

▲雪梨自6月26日展開封鎖防疫措施，迄今已進入第3週。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州今（12）通報112例新增確診個案，連續5天刷新單日新增紀錄，且大多數個案全在雪梨，但令人擔憂的是，其中有48例找不到感染源。外媒形容，如今疫情現況早已比去年爆發的首波疫情還要嚴重。

綜合澳洲人報、路透等外媒報導，在新增的112例個案當中，64例與已知確診或感染群有關，包括41例的家庭接觸者及23例密切接觸者，但另外48例感染源目前仍在調查當中。此外，今通報新增的112例確診人數，是2020年4月以來的最大單日增長。

面對嚴峻疫情，首席衛生官項特（Kerry Chant）特別點名雪梨西南部，因為當地一夜就通報84例，尤其費爾菲爾德（Fairfield）的狀況最令人擔憂。新南威爾斯州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）12日坦言，雪梨地區仍有社區傳染的狀況，「我們的要求是請大家待在家中，只要不離開家裡，病毒就不會傳播。」

如今當地政府著眼於社區感染現況，好消息是，社區新感染人數似乎出現下降趨勢，11日有45例，但12日僅34例。貝雷吉克利安透露，預計於16日結束的封鎖防疫將取決於未來這幾天的社區疫情發展，「這個數字要盡可能趨近於零」。

雪梨6月中旬受到Delta病毒入侵後，出現今年4月以來的首起確診死亡個案，並於6月26日展開實施封鎖防疫，直到現在已進入第3週。雪梨先前加強防疫措施力道，居民活動範圍限縮至離家10公里以內，戶外聚會人數上限為2人，每天只有1人可外出購買生活必需品。

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