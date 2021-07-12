驗出抗體！雅加達估近4成民眾「不知染疫」　印尼連4天破3.5萬例

▲印尼雅加達民眾在氧氣補給站排隊。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

東南亞疫情持續蔓延，印尼11日新增3萬6197例確診、1007例死亡，連續4天單日確診突破3.5萬例，其中更有2天確診接近3.9萬人。根據印尼一項血清調查報告顯示，首都雅加達1060萬人口中，有470萬人帶有新冠病毒抗體，顯示將近半數的雅加達居民都曾經在某個期間感染新冠肺炎，其中近4成民眾未獲確診判定。

根據美聯社、ABC報導，印尼衛生部11日報告單日確診3萬6197例，總確診數達252萬7203例，死亡人數增加1007例，共累計6萬6464例，單日新增確診連續4天突破3.5萬人，在8日與9日分別都創下近3.9萬人的確診高峰，截至11日完整接種疫苗者約有1501萬人，約佔總人口的5.5％。目前病患每天對氧氣的需求量已達到1928噸，全國總可用生產量為每天2262噸，這意味著印尼必須將所有工業用氧氣轉移到醫療領域才夠使用。

▲印尼連4天單日確診突破3.5萬人，且有研究顯示，病毒在當地傳播的實際情況遠大於已報告的確診數。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，一項針對雅加達各地區近5000名年齡在1歲以上的居民進行的血清研究指出，截至3月，有44.5％的血清樣本帶有新冠病毒抗體，而其中只有8.1％的人曾篩檢確診，其餘36.4％皆未被發現或根本沒有症狀。這項調查由雅加達省衛生局、印尼大學公共衛生學院與艾克曼分子生物學研究所（Eijkman Institute for Molecular Biology）共同合作完成，藉此推估有近半雅加達民眾可能已在某個期間染疫康復。

研究人員表示，研究ㄒㄧ雖然每個年齡層都有人感染，但感染人數多集中於30到49歲人群，另外，女性感染率高於男性，未婚人士感染率低於已婚者，體重過重、高血糖或生活在貧民窟的居民也有較高的染疫風險。雅加達省長巴斯威丹（Anies Baswedan）表示，需要讓半數雅加達民眾接種疫苗，達成群體免疫，「我們的回家作業（homework）還沒做完，成功不在於打了多少劑疫苗，而是有多少民眾打了疫苗。」

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