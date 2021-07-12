免疫缺陷者加打「第3劑輝瑞」！　以色列重症者一半已接種疫苗

▲ 以色列將為高風險群提供第三劑。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列截至10日達66%人口至少接種一劑新冠疫苗，但在Delta變異株迅速擴散下，日增病例自一個月前的個位數上升至約450例。政府決定，將為免疫系統較弱的成人追加施打第三劑輝瑞/BNT疫苗，至於是否擴大施打對象至一般民眾，仍有待討論。

根據《衛報》，以色列衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）11日宣布，免疫系統有缺陷並已接種二劑輝瑞疫苗者，現可立即注射第三劑，「我們為免疫缺陷患者注射第三劑，包括曾接受器官移植或患有導致免疫力下降之疾病者」，並使用庫存的莫德納疫苗填補一般成人施打二劑輝瑞的缺口。

根據該國衛生部數據，目前46名重症患者約有半數已接種疫苗，多數為60歲以上高危險群，染疫前就有健康問題。

▲ 以色列疫情在Delta病毒侵襲下反彈。

以色列去年12月推動疫苗接種，主要施打輝瑞疫苗，下批原預計9月到貨。但總理貝內特（Naftali Bennett）11日宣布，已與輝瑞公司達成協議，將下次交付日期提前至8月1日，希望讓更多青少年在9月開學前接種。以色列僅開放年輕族群施打輝瑞，不開放莫德納。

另一方面，輝瑞及合作夥伴BioNTech此前於8日說明，數據顯示，在初次接種疫苗的6個月後，染疫風險有所提升，8月將向美國及歐洲監管機構申請追加施打第三劑之授權。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast