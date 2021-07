賭城60死慘案差點重演！　MLB明星賽場外發現「16把槍+千發子彈」

▲科羅拉多州丹佛庫爾斯球場(Coors Field)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國科羅拉多州丹佛市11日將開始舉行一系列MLB大聯盟明星賽,就在數千名球迷湧入球場之際,警方卻在距離球場一個街區外的旅館8樓房間內,找到16支長槍、防彈背心和超過1000發子彈,也立刻逮捕了4名前科累累的嫌犯,且不排除他們預謀進行大規模槍擊。



根據《丹佛郵報》報導,當地警方11日接獲報案,有一名房務員表示,在旅館8樓房間內發現大批槍械。警方獲報趕到現場後,果然在房內搜出16支長槍、防彈背心和至少1000發子彈。據了解,這間旅館距離庫爾斯球場(Coors Field)僅一個街區,8樓房間的陽台幾乎能夠俯瞰整個市中心。

SUNDAY MAVEN HOTEL GUN ARRESTS UPDATE: Police sources confirm they found body armor in the room. FBI says they are coordinating with Denver Police and have no reason to believe this was connected to a terrorism threat or threat directed to All-Star Game events/community @KDVR pic.twitter.com/WJ1yO6g8nT