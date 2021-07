健身網紅著藕色bra登機遭拒　怒PO穿搭辣照網友嗨了

▲丹尼斯經常在社群媒體上分享自己的健身辣照。(圖/翻攝自Instagram/dnzsypnr)

實習記者黃品臻/綜合報導

天氣熱想穿得清涼一點,但小心會上不了飛機!土耳其一位知名健身網紅,日前在個人社群平台上,抱怨航空公司因為她的穿著太過火辣,拒絕讓她登機,讓她氣得發文讓大家評理。

據英國媒體《鏡報》(The Mirror)報導,現年26歲的健身網紅丹尼斯賽皮納爾(Deniz Saypinar),來自土耳其,因為擁有精緻的五官和健美的火辣身材,在網路上人氣逐漸上升,加上她時常不吝嗇曬出健身辣照、分享健身資訊,Instagram上已有多達106萬的追蹤人數,是個家喻戶曉的網紅。

丹尼斯日前在Instagram上抱怨美國航空公司(American Airlines)不尊重她。起因是當天她在美國達拉斯/沃斯堡國際機場(Dallas Fort Worth International Airport),正準備登上德克薩斯飛往邁阿密的班機時,遭到空服人員阻止,並以「裸體穿搭」為由拒絕讓她登機,且為避免她影響到機上其他家庭乘客,要求她改搭隔日一早的班機,讓丹尼斯相當傻眼。

丹尼斯隨後在IG限時動態上貼出當日穿搭照,照片中可見她穿著一件藕色的超薄透BRA TOP,下身搭配高衩牛仔短褲,腰間還繫著一件白色罩衫,大方露出激凸雙峰和腹肌曲線,整體看起來相當火辣。

丹尼斯在貼文中也寫道,我喜歡穿能彰顯我女性氣質的服裝,但我從不會穿著會冒犯到其他人的衣服,我夠成熟也夠文明,知道什麼服飾可以穿、什麼服飾不能穿,「我不應該因為穿著牛仔短褲而被當作世界上最糟的人來對待」。

不少粉絲看到貼文後都留言為她喊冤,認為她的穿搭自由不該被剝奪,不過也有網友認為她確實穿得太過暴露。航空公司隨後也發出聲明表示,「根據運輸業相關規定,乘客們都必須穿著得體才能登機,該位乘客已被告知相關規定並重新預訂航班,且乘客也已抵達邁阿密。」

丹尼斯賽皮納爾日前獲得國際健美總會(IFBB)頒發的職業卡認證,成為土耳其首位獲獎女性,進而搬到美國洛杉磯定居,以尋求更多發展機會。

Deniz Saypinar Stopped From Boarding A Plane For Wearing This...



How can you put on a 'nude-coloured tube top, denim hot pants and a white blouse wrapped around your waist ' to board an aeroplane na porn you Wan act? pic.twitter.com/Omd0aOLVoM