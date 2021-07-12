英國隊從領先→敗北！7歲喬治王子觀賽表情「逐漸母湯」　萌翻網友

▲喬治王子觀賞歐洲盃時，表情逐漸母湯。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

2020歐洲國家盃冠軍賽11日正式登場，由英國對上義大利，而英國身為地主國，威廉王子、凱特王妃以及現年7歲的喬治王子也到場觀賽。媒體則捕捉到，作為小球迷的喬治隨著比數變化從咧嘴大笑到失望吐舌的小表情，讓觀眾直呼超可愛。

除了冠軍賽受到矚目外，坐在場邊加油打氣的皇室三口也意外成為焦點。其中，喬治王子在英國隊開賽後隨即進球取得領先時，忍不住雀躍歡呼，露牙燦笑，只不過隨著比賽進行，比分一度陷入僵局，甚至進入延長賽，英國隊最後更是被義大利隊逐漸反超，與冠軍頭銜擦身而過。在一旁的小喬治臉色越來越難看，最後更是直接露出無奈眼神，配上吐舌動作，顯盡失望之情。

▲▼喬治王子原本看到英國隊領先時忍不住開心燦笑，怎知隨著比賽進行，嘴角逐漸下沉。（圖／路透）



冠軍賽結束後，威廉王子也在自己的Instagram發文稱，「令人心碎，但也恭喜義大利隊取得巨大的勝利。英國隊，你們都已經走了這麼遠了，可惜這次不是我們的日子，不過你們仍然值得抬起頭來為自己感到驕傲，我知道你們遠超過這個結果。」

英國國家隊上一次在重大賽事中取得冠軍已經是1966年的英格蘭世界盃，距今55年，因此許多英國球迷仍在引頸期盼重奪冠軍的那一天。

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