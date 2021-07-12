入住凶宅第1晚！夢見小女孩在櫃子藏「紅色項鍊」　隔天真的找到

記者張寧倢／編譯

國外一名女子與丈夫搬進新家，她卻在第一晚做了詭異的夢，夢中有一個小女孩問她「我能給你看一樣東西嗎？」，並帶著她走到家中一處櫥櫃，接著從裡面拿出一條紅色念珠項鍊，隔天女子睡醒後，竟然真的在同一個櫃子裡發現那條項鍊。女子說，直到買下這套新房後，夫妻倆才知道有人曾經在這裡過世。

▲國外一名女子搬新家，入住第一晚夢見小女孩在櫃子裡拿出項鍊，結果隔天真的找到同一條項鍊。（圖／翻攝自TikTok／gina_soave，下同）

根據《鏡報》報導，國外TikTok用戶索薇（Gina soave）日前上傳影片，說出一段令人發毛的詭異經歷，她與丈夫、當時的未婚夫是在去年8月買下這套新房，但直到正式成交後，夫妻倆才發現之前有人在這房子裡過世了，這讓索薇感到有點害怕，不過她努力假裝不在意，並且盡量不去想太多，直到她搬進新家的第一個晚上。

索薇表示，當晚她夢見自己坐在公園的長椅上，一個小女孩從遊樂場走到她面前，牽起她的手問道，「我可以給你看一樣東西嗎？」，索薇同意之後，夢中的場景就瞬間切換到家中走廊，並且看見小女孩盯著旁邊一個櫥櫃，因為是才剛搬進來，索薇確定櫃子裡空無一物，但小女孩卻從櫃子裡拿出一條紅色念珠十字架項鍊，聲稱是父親送給自己的東西。

更詭異的是，隔天索薇一早醒來，立刻走到夢見的那一個櫥櫃，當她打開櫃子時，竟然真的在裡面看到一個小袋子，裝著夢中那名小女孩給她看的紅色項鍊。索薇表示，自從這件事之後，她還經歷了幾個發毛的夜晚，例如臥室的門被大力甩開，或是電燈突然亮起。這段影片目前已經突破210萬次點閱，有網友說，「天啊，你得搬走」、「快逃啊」、「搬家吧，隱藏的念珠代表有惡魔曾經在那裡」。

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