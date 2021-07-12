英富豪布蘭森「太空漂浮5分鐘」俯瞰地球　激動喊：獻給所有孩子

記者張方瑀／綜合報導

英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）11日搭乘自家太空船登上太空，並成功返回地球。當太空船抵達太空，他看見窗外的地球後，激動地表示，「獻給下一代夢想家，如果我們能做到，請想像你也能做到。」

布蘭森在當地時間11日前往新墨西哥州的美國太空港（Spaceport America），準備與2名飛行員、3名任務專家一同升空。火箭首先會由一架雙機身的White Knight Two飛機搭載升空，達到約1萬5千公尺的高度後脫離母艦，接著團結號（VSS Unity）會在兩分鐘內爬升73公里直達太空。

▲英國維珍集團創辦人布蘭森11日搭乘自家太空船登上太空。（圖／路透）



透過直播畫面看到，當團結號抵達約85公里的高度時，隊員興奮地解開安全帶，開始在機艙內體驗失重狀態。布蘭森望向窗外的地球，激動地說，「獻給下面的所有孩子，我從小就看著星星懷有夢想，現在我是個在太空船內的太空人，和很多很棒的人在一起，俯視我們非常美麗的地球，獻給下一代夢想家，如果我們能做到，請想像你也能做到。」

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

隊員們體驗4到5分鐘的失重狀態後，接著返回地球，總飛行時間約65分鐘，這項太空任務也隨著團結號安全降落後，宣告完美成功。布蘭森在記者會中表示，「我從小就夢想著這一刻，但老實說，真的無法對從太空看地球做好心理準備。」

現年70歲的布蘭森擁有英國爵士勳位，目前個人淨資產為40億英鎊（約新台幣1547億元），於2004年創辦維珍銀河公司。在布蘭森公開飛行計劃前，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）已宣布於20日進行首次太空之旅，以紀念阿姆斯壯登月52周年。

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