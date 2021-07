英富豪布蘭森「太空漂浮5分鐘」俯瞰地球　激動喊：獻給所有孩子

記者張方瑀/綜合報導

英國維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)11日搭乘自家太空船登上太空,並成功返回地球。當太空船抵達太空,他看見窗外的地球後,激動地表示,「獻給下一代夢想家,如果我們能做到,請想像你也能做到。」

布蘭森在當地時間11日前往新墨西哥州的美國太空港(Spaceport America),準備與2名飛行員、3名任務專家一同升空。火箭首先會由一架雙機身的White Knight Two飛機搭載升空,達到約1萬5千公尺的高度後脫離母艦,接著團結號(VSS Unity)會在兩分鐘內爬升73公里直達太空。

▲英國維珍集團創辦人布蘭森11日搭乘自家太空船登上太空。(圖/路透)



透過直播畫面看到,當團結號抵達約85公里的高度時,隊員興奮地解開安全帶,開始在機艙內體驗失重狀態。布蘭森望向窗外的地球,激動地說,「獻給下面的所有孩子,我從小就看著星星懷有夢想,現在我是個在太空船內的太空人,和很多很棒的人在一起,俯視我們非常美麗的地球,獻給下一代夢想家,如果我們能做到,請想像你也能做到。」

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V