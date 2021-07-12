Delta病毒畫下斷點！潘孟安1321字還原：這一戰守住了

▲屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書）

記者林昱萱／屏東報導

屏東日前因Delta病毒引發外界不安，而屏東縣長潘孟安11日深夜在臉書振奮發文，「正面對決Delta，這一戰，屏東守住了！」、「所有集中檢疫隔離者，再採皆為陰性，全數解隔離」。

潘孟安表示，「經過9天3階段不分日夜的百里交叉作戰，至今7/11的監測期屆期，這一波引信終於解除。此外，所有集中檢疫隔離者，再採皆為陰性，全數解隔離，這二大指標的進展，是近期最令人振奮的喜訊，必須向關心屏東的各界與防疫夥伴報告。 」

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潘孟安還原經過，「6/22出現確診個案，經過疫調追查、採檢後，發現可能的感染源，再到6/25得知，境外兩例定序是Delta變異株，當下強烈感受強敵就在我們面前，卻看不見也摸不著，更不清楚它藏身在哪裡，當時，台灣沒有面對Delta病毒的經驗，卻直驅醫療最薄弱的偏鄉，老實說，在確定了敵人身分時，腦子瞬間空白。」

潘孟安表示，「所幸，本土15例都能揪出密密麻麻的感染鏈，匡列至集中檢疫所隔離的667人，隔離者被接走的當下，被迫中斷手邊工作，包括正值產季的農作物缺人接手；家中的寵物無人餵食、進行中的工作臨時喊卡…，但為了社區的安全，必須料敵從寬，不得已採取了斷然措施，全數送往集中檢疫所。」

潘孟安感慨，「自疫情爆發以來，全程監控至今，全數採檢陰性並解除隔離，今天，終於過了危險期...總算沒有失分，迅速將Delta病毒止在屏東，就此畫下斷點，未在台灣蔓延，算是不幸中的大幸，再累，都是值得的。」