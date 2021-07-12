「莫德納手臂」紅腫發癢　日研究「壯年年齡層」更容易持續逾25天





▲「莫德納手臂」症狀會隨時間消退。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者楊明珠東京11日專電

施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）莫德納疫苗後，手臂會出現紅腫反應，俗稱「莫德納手臂」症狀。日本官方研究團隊首度分析發現，打疫苗後第9天有3.5%的民眾會出現這類症狀。

日本放送協會（NHK）報導，施打莫德納疫苗後，有的人手臂接種部位在打針後一週以上出現紅腫、發癢症狀，這在海外被稱為「莫德納手臂」。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）的研究小組針對第一次接種莫德納疫苗的自衛隊員當中的1447人分析他們在施打疫苗後第9天以後的症狀。這是厚勞省首度進行這項分析。

分析結果，打完疫苗後第9天，手臂還紅腫者占整體的3.5%、第10天占4%、第11天以後占2.6%。

打完疫苗後第9天，手臂會發癢者占2.7%、第10天占2.4%、第11天以後占1.3%。

其中有人打完後第25天還有「莫德納手臂」症狀，尤其以40多歲者較明顯。

研究小組負責人、順天堂大學醫學部（醫學系）客座教授伊藤澄信表示，有的人打了疫苗後，（莫德納手臂）症狀一度改善，但後來又出現症狀。大致上打完疫苗後，隨著時間的拉長，症狀會改善，民眾無須驚慌，若冰敷打針部位可改善症狀。