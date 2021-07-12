　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「莫德納手臂」紅腫發癢　日研究「壯年年齡層」更容易持續逾25天

▲▼為提升運輸業從業人員執業安全，北北基桃計程車司機、貨運司機、平台外送員等自2日起可接種疫苗,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,打疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,小黃司機,接種率,防疫,疫情,交通運輸產業人員,快遞員,宅配員。（圖／記者李毓康攝）

▲「莫德納手臂」症狀會隨時間消退。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者楊明珠東京11日專電

施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）莫德納疫苗後，手臂會出現紅腫反應，俗稱「莫德納手臂」症狀。日本官方研究團隊首度分析發現，打疫苗後第9天有3.5%的民眾會出現這類症狀。

日本放送協會（NHK）報導，施打莫德納疫苗後，有的人手臂接種部位在打針後一週以上出現紅腫、發癢症狀，這在海外被稱為「莫德納手臂」。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）的研究小組針對第一次接種莫德納疫苗的自衛隊員當中的1447人分析他們在施打疫苗後第9天以後的症狀。這是厚勞省首度進行這項分析。

分析結果，打完疫苗後第9天，手臂還紅腫者占整體的3.5%、第10天占4%、第11天以後占2.6%。

打完疫苗後第9天，手臂會發癢者占2.7%、第10天占2.4%、第11天以後占1.3%。

其中有人打完後第25天還有「莫德納手臂」症狀，尤其以40多歲者較明顯。

研究小組負責人、順天堂大學醫學部（醫學系）客座教授伊藤澄信表示，有的人打了疫苗後，（莫德納手臂）症狀一度改善，但後來又出現症狀。大致上打完疫苗後，隨著時間的拉長，症狀會改善，民眾無須驚慌，若冰敷打針部位可改善症狀。

ET快訊
越南台廠1人確診！數百員工「推爛鐵門」竄逃　恐慌畫面曝光
回來地球了！富豪布蘭森成功圓夢上太空一遊　爽搶先貝佐斯
喬科維奇奪溫網第6冠完成三連霸　第20座大滿貫到手追平費納
郭台銘半夜1:33發文「先好好睡」　49天簽完BNT合約：我
歐國盃決賽PK大戰！義大利擊敗英格蘭　睽違52年奪隊史第2座

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德州艾爾帕索傳槍響　21歲男子橫死沙漠另有5人受傷

「莫德納手臂」紅腫發癢　日研究「壯年年齡層」更容易持續逾25天

東京飯店電梯隔離「日本人專用」和外國人用　挨轟種族歧視

美國協助調查海地總統遇刺案　五角大廈證實已派員啟程

海地總統遇刺案新進度　美媒：凶嫌原本沒打算殺人

回來地球了！富豪布蘭森成功圓夢上太空一遊　爽搶先貝佐斯

打完2劑中國科興疫苗　泰國600名醫護確診「1死亡、1重症」

越南台廠1人確診！數百員工「推爛鐵門」竄逃　恐慌畫面曝光

越南台廠1員工確診！員工聽關廠怕爆　上百人「撞開鐵門」奔逃

「進軍宇宙」搶第一！布蘭森今晚飛上太空　臉書、YT直播全程

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

德州艾爾帕索傳槍響　21歲男子橫死沙漠另有5人受傷

「莫德納手臂」紅腫發癢　日研究「壯年年齡層」更容易持續逾25天

東京飯店電梯隔離「日本人專用」和外國人用　挨轟種族歧視

美國協助調查海地總統遇刺案　五角大廈證實已派員啟程

海地總統遇刺案新進度　美媒：凶嫌原本沒打算殺人

回來地球了！富豪布蘭森成功圓夢上太空一遊　爽搶先貝佐斯

打完2劑中國科興疫苗　泰國600名醫護確診「1死亡、1重症」

越南台廠1人確診！數百員工「推爛鐵門」竄逃　恐慌畫面曝光

越南台廠1員工確診！員工聽關廠怕爆　上百人「撞開鐵門」奔逃

「進軍宇宙」搶第一！布蘭森今晚飛上太空　臉書、YT直播全程

德州艾爾帕索傳槍響　21歲男子橫死沙漠另有5人受傷

疫情重挫藍綠　侯友宜謹守「指揮官角色」逆勢加分原因曝

少時Tiffany、秀英默契太驚人！碰巧撞衫兩人都超美，連鞋子都有姐妹款

全台旅宿電話開始響了！　業者曝真實訂房情況

唐綺陽運勢／摩羯感情迷惘…天秤收到前任私訊要注意！水瓶收入減少

歐國盃／義大利睽違53年奪冠　英格蘭點球大戰射失3球

警測速「口罩戴下巴」！遭拍下喊罰3000元　釣出所長親留言

父親過世1周年　馬林魚投手開賽連9棒三振締造紀錄

地方疫苗之亂預約秒殺、民代關說　醫政官員16字問：中央知道？

「莫德納手臂」紅腫發癢　日研究「壯年年齡層」更容易持續逾25天

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

國際熱門新聞

打疫苗變萬磁王　路透社曝真相

每天一杯咖啡！研究證實：降低10%染疫風險

越南台廠1人確診！數百員工「推爛鐵門」竄逃　

回來地球了！布蘭森成功一遊太空

多人接種後驚現超能力！手臂吸金屬照片瘋傳

布蘭森首登太空「全程直播」體驗失重4分鐘

完整接種2劑科興疫苗　泰國600名醫護確診

越南台廠1員工確診！上百人「撞開鐵門」奔逃

進軍宇宙　布蘭森今晚飛上太空

海地總統遇刺　美媒：凶嫌原本沒打算殺人

一歲童吃飯吐血！照X光見喉嚨卡異物

研究：10%新冠病患6個月內仍有「恐怖後遺症」

Vera Wang老態無p照曝光！網崩潰：美魔女是假的

塔利班稱中國「好朋友」　喊話投資阿富汗

更多熱門

相關新聞

東京飯店電梯隔離日本人和外國人　挨轟歧視

東京飯店電梯隔離日本人和外國人　挨轟歧視

東京的東急赤坂卓越大飯店為了做好2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施，在等候升降梯的大廳分別標示著「日本人專用」、「外國人專用」的告示，遭批評具種族歧視意味。

BNT疫苗快來了　5大重點一次看

BNT疫苗快來了　5大重點一次看

打疫苗變萬磁王　專家：激發身體潛能

打疫苗變萬磁王　專家：激發身體潛能

醫曝3種食物　打疫苗前不建議吃

醫曝3種食物　打疫苗前不建議吃

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

關鍵字：

莫德納疫苗莫德納手臂日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

《名偵探柯南》25年結局確定了！

豪雨夜襲5縣市　一張圖看下周更猛送水

接種4天　他一驗「可以吸5湯匙」

上海復星宣布　與台積電、鴻海簽約

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

睡不著？專家推「喝這5杯飲品」一覺到天亮

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

聖光女子找待用餐…哽咽塞萬元！

台中三越確診男　2處新足跡曝光

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面