服務不打折！GAGU家配師線上諮詢　防疫期間買家具免操心

▲家具業者GAGU在防疫期間出新招寵客，推出「線上家配師」諮詢服務，以及100天沙發床墊試用服務，讓消費者直呼好暖心。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／採訪報導

專業家配師「全副武裝」保護你我，細心替消費者介紹細節，各式沙發、家具盡在眼前，為家裡穿上新衣服，打造出屬於自己的獨特風格，是許多人的夢想！不過受到疫情影響，民眾宅在家防疫、減少出門意願，就算想買家具，也多選擇在網路上下單，這時候如何在線上做功課就很重要，家具業者GAGU看見消費者需求，推出「線上家配師」新服務。

▲▼家配師防護配備穿戴齊全保護彼此，GAGU門市每天嚴格控管現場人數，防疫措施也嚴格執行到位。（圖／記者陳家豪攝）

現階段防疫時期，民眾減少不必要外出，日常生活所需多轉靠網路下單解決，GAGU發現民眾買家具的需求還是存在，透過網路下單，常會遇到尺寸困擾、材質選擇等問題，因此就在這時候推出「線上家配師」一對一諮詢服務，消費者只需要加入GAGU的官方LINE帳號，就可以透過LINE與專業的家配師聯繫，家配師會透過文字、照片與影片為消費者仔細解答，陪伴顧客挑選出最適合的家具。

▲▼GAGU的專業家配師透過LINE解決消費者需求，在線上陪伴消費者挑選出合適家具。（圖／記者陳家豪攝）

GAGU品牌代表五股柯震東分享，「我爸做家具至今已經35年了，從年輕做到老，可以說是這一輩子都在鑽研家具，我們的沙發、床墊都是台灣在地工廠生產直營，削去層層中間盤商的利潤，將價格直接回饋給消費者，每一細節我們都嚴格把關，沙發表面也採用無甲醛環保噴漆，因為我們堅持家具就是要讓人感到舒服又安心，品質不好的家具是不可能出現在GAGU的，我們的終極目標是希望幫助年輕人輕鬆成家。而現在防疫期間，GAGU的服務也跟著做改變，目前為止，顧客們都很喜歡『線上家配師』這項服務，他們覺得很方便，也省去許多網購的煩惱」。

▲GAGU品牌代表五股柯震東。（圖／記者陳家豪攝）

減少面對面接觸的機會，消費者透過LINE就可以在線上與GAGU的專業家配師做諮詢，另外GAGU也會不定期在臉書粉專上開直播，帶大家「線上逛家具」並祭出好康優惠，每檔直播都吸引不少粉絲共襄盛舉，而暖心服務還不只如此，GAGU更加碼推出沙發床墊試用100天服務。

▲GAGU不定期會在臉書粉專上開直播，帶大家線上逛家具，並祭出好康優惠。（圖／翻攝自GAGU臉書粉專）

GAGU品牌代表五股柯震東說明，「我們還有推出沙發床墊100天試用服務，主要是考慮現在防疫時期，民眾比較少出門，如果有來到門市，也多會做足防護措施，那我們認為，消費者在這樣的情況下試坐、試躺，其實是比較拘束的，所以我們希望讓消費者把沙發、床墊帶回家，用最舒服的方式去感受沙發，也能在睡覺最放鬆的時刻去體驗床墊，如果不滿意，我們就退貨」。

▲GAGU推線上、試用等貼心服務，讓消費者在防疫時期買家具免擔心。（圖／記者陳家豪攝）

GAGU領先業界推出100天試用服務，除了體貼消費者之外，也是對自己的品質有信心，品牌代表五股柯震東說明，「其實沙發帶回家坐了100天之後，它很可能會被弄髒，也搞不好有些品質不好的會開始塌陷，或者骨架出問題，我們GAGU家具的品質絕對經得起考驗，消費者在這試用的100天中，也能感受GAGU的用心」。防疫時期，業者紛紛想出新招寵客，希望在這段期間服務不打折，消費者也能安心地在家選購。

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