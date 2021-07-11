打疫苗變萬磁王？「湯匙緊吸手臂」影片瘋傳　美CDC、路透社曝真相

▲馬來西亞多人驚爆接種疫苗後手臂出現磁力，下同。（圖／翻攝自Facebook／砂州眼 Sarawak Eye）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞日前傳出，民眾在接踵疫苗後，手臂竟然會產生磁力，可以吸附鐵製湯匙、刀叉或盤子等，嚇得家屬立刻錄影並通報政府單位，甚至台灣也有發生類似的事件。對此，《路透社》報導，物理及醫學專家表示，新冠疫苗不含任何金屬，不會讓接種者產生磁力，美國疾病管制與預防中心（CDC）也認證這一項說法。

根據《路透社》報導，網路上最近瘋傳許多影片，內容是民眾在接種新冠疫苗後，施打部位疑似會產生磁力，可以吸附鐵製湯匙、刀叉或盤子等，但多數影片的發文並沒有指出原因，只是猜測「應該是與施打的疫苗」有關，甚至有些影片還點名特定疫苗。

一名英國物理學家科伊（Michael Coey）表示，接種疫苗後會產生磁力，這種說法根本是在胡說八道，並指出「如果人體要產生磁力，可以吸附金屬物品」，人體內就必須要有大約1克的金屬，「如果它存在，你應該會很容易感覺到」、「我妻子才剛打BNT疫苗，我兩周前也打了該疫苗，我們的手臂沒有被磁鐵吸引」。

▲美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，所有COVID-19疫苗都不含金屬。（圖／美國疾病管制與預防中心）

針對網路上瘋傳「磁鐵挑戰」影片，輝瑞公司發言人告訴《路透社》，他們的疫苗絕對不含任何金屬，注射後不會引發磁性反應。此外，美國疾病管制與預防中心（CDC）也在官網進一步證實，所有COVID-19疫苗都不含金屬，不會讓注射部位產生磁力。

事實查核中心MyGoPen日前也曾經公布，輝瑞、莫德納、嬌生及AZ疫苗都不含有能讓人體吸住金屬物品的金屬物質，而且新冠疫苗的成分不會讓人體產生磁力。也有專家指出，即使新冠疫苗含有金屬，其金屬含量也不足以讓人體產生磁性，因此民眾並不需要過於擔心。

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