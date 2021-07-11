一歲童吃飯吐血！照X光驚見「喉嚨卡異物」　醫：小感冒就會死

▲男童吃飯吐血，照X光見喉嚨卡異物。（圖／pixabay）



記者柯振中／綜合報導

英國一名1歲多的男童進食時吐血，被父母送到醫院檢查，照了X光，卻在喉嚨中發現異物，緊急動了手術。醫護人員做完檢查，告知男童父母，狀況相當危急，若是打算轉院，過程中存活率不足10％，活下來以後，終生都要面臨風險，就算只是小感冒，也可能因此被奪走性命。

英媒《太陽報》報導，這名男童名叫奧利（Ollie Lennon），原先不斷出現咳嗽、類似窒息的症狀，父母觀察後，覺得沒什麼異樣，後來餵食的時候，奧利突然吐出鮮血，嚇得父母趕快送到醫院檢查。醫師替奧利照X光，發現奧利的喉嚨卡著水銀電池，緊急動了手術，將電池取出，但奧利依舊受到不可逆的傷害。

▼即使取出電池，奧利仍舊受到不可逆的傷害，無法完全康復、也不能運動，小感冒就可能奪走性命。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）



原先奧利要轉院接受更好的治療，但醫護人員告知奧利的父母，光是從急診室送到救護車的過程，奧利的存活率就只有約10％，更何況轉院路程遙遠。父母思索後，決定讓奧利留在該醫院治療。

經過28次手術，奧利保住了性命，但因為組織反應的關係，奧利仍舊病重，未來無法完全康復。醫師表示，奧利一輩子都要面臨這種風險，也沒有辦法像其他孩子一樣運動，即便只是小感冒，也可能奪走奧利的性命。

除了這起案例以外，英國5月23日也發生過孩童誤食水銀電池的事件。2歲的女童芬索普（Fanthorpe）誤食水銀電池，導致食道被燒穿、傷及大動脈，仰頭吐了血，送到醫院緊急治療，手術還沒完成，就已經被宣告死亡。

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