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國際「疫苗佈局」爭奪戰況一次看！　從研發到代工各國積極卡位

▲▼新冠疫苗,莫德納,輝瑞,AZ。（圖／路透）

▲新冠疫苗從研發到代工都成為各國積極卡位布局的重要戰備物資。（圖／路透）

文／中央社記者韓婷婷台北11日電

COVID-19疫苗世紀爭霸戰，從研發到代工都成為各國積極卡位布局的重要戰備物資，韓國已爭取到mRNA疫苗莫德納的代工授權，甚至有可能進一步獲得代工輝瑞機會；日本目前則專注在AZ生產；至於台灣，則是採取進口、國產、代工三條路線並進策略。

全球COVID-19疫情跌宕起伏，好不容易因歐美疫苗施打覆蓋率提高而逐漸有解封氛圍，卻因Delta變異株而再生波瀾。

歷經1年多的競賽，生策會及生策中心最新公布報告，首度完整呈現全球疫苗研發進度、技術平台趨勢、開發疫苗的企業以及主要生產製造國內容。

COVID-19疫苗百花齊放　獲WHO認可只有6款

生策會指出，疫苗研發力與生產力將決定疫情戰役下半場走向，2020年1月疫情爆發以來，全球有25個國家、287款疫苗投入開發，97款進入臨床試驗階段，美國及中國大陸為領先群。

目前開發疫苗中，以蛋白質次單位疫苗占比達36.2%最多，其次是核酸的23%、病毒載體21.3%；有91.3%採用針劑，不過，包括中國在內，近期各國開始投入吸入或鼻噴劑型疫苗。

▲▼疫苗,輝瑞疫苗,莫德納疫苗。（圖／路透）

▲莫德納及BNT/Pfizer已向美國食品藥物管理局提出正式藥證（BLA）申請。（圖／路透）

根據生策會彙整，截至6月30日為止，全球已有19個疫苗通過緊急授權使用（EUA），納入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）則有6項，納入歐盟疫苗護照承認者則僅有4項。其中莫德納（Moderna）及BNT/Pfizer已向美國食品藥物管理局（FDA）提出正式藥證（BLA）申請。

目前全球獲得WHO認可的只有6款疫苗，分別是病毒載體技術的阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生（J&J/Janssen）；屬於mRNA疫苗的莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer/BNT）；以及中國的國藥與科興，這兩款疫苗則屬於全病毒技術。

疫苗大國賽局競爭激烈　亞洲誰稱冠？

生策會指出，目前全球負責WHO認可的6種疫苗生產的製造廠共約40個，製造廠坐落美國最多，共9廠；其次德國有5廠、日本有4廠、中國、比利時與荷蘭各3廠。

從研發的角度而言，生策會分析，全球疫苗開發領先國家群以美國為首，臨床階段的疫苗有29項，其中嬌生、莫德納、輝瑞（Pfizer/BNT）3項取得WHO緊急使用清單、3項進行3期臨床試驗，其中2項並已向FDA提出正式藥證申請。

▲▼科興疫苗。（圖／CFP）

▲中國的國藥與科興這兩款疫苗則屬於全病毒技術，圖為科興疫苗。（圖／CFP）

至於中國，則以總數18項位居第2，7項可在本國或外國使用，並有國藥與科興2款疫苗獲WHO認可；英國有7項，其中1款AZ疫苗獲WHO認可、3項臨床三期、二/三期試驗。

亞洲國家疫苗開發，以韓國總數7項最多、其次是日本5項，數量上日本雖然比韓國少，但日本已有2項進入三期臨床試驗。

日本代工AZ　原液生產掌握在原開發國家

台灣3家疫苗廠高端、聯亞生及國光生投入臨床階段，開發數量在全球疫苗賽局中排行第15，算是難能可貴，不過較可惜的是跑在前頭的高端及聯亞僅完成二期臨床，但目前全球同樣是蛋白質次單位疫苗進入二期及二/三期臨床就有25個，位處競爭最激烈的一環。

從生策會報告中觀察成功開發COVID-19疫苗的企業與機構樣貌；主導、參與疫苗成功開發的企業與機構共有23家，其中12家為企業、11家為大學院校及研究機構。在疫苗研發開始至上市後迄今市值變化最大者則為Moderna、BioNTech以及中國康希諾，市值增長分別達16倍、13.4倍、6.9倍。

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

盤點目前全球疫苗製造能量，目前全球負責生產製造WHO緊急使用清單6種疫苗的公司約40個，分布在15個國家，其中美國掌握BNT、Moderna、AZ及Janssen 4種疫苗的生產，德國則以BNT及AZ為主，亞洲國家中，日本目前只生產代工AZ、韓國則爭取到Moderna及AZ的代工，另外西班牙、法國也爭取到Moderna後端代工裝瓶。

生策會分析，疫苗產製可分為疫苗原液（Drug Substance）與成品（Drug Product）製造兩大階段，可於不同藥廠分階段完成，一般而言，疫苗原液的技術較為複雜、競爭門檻高，其中又以mRNA疫苗生產製造門檻最高。疫苗原液生產多掌握在原開發國家，全球有能力生產mRNA疫苗原液的國家則僅有德國、美國、瑞士。

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