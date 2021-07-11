　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

10%新冠病患6個月仍有「恐怖後遺症」！研究：康復後持續出現症狀

▲生病，咳嗽，口罩，寒冷，過敏，花粉症，風邪。（圖／pakutaso）

▲研究證實，有1成的新冠患者在染疫的6個月內仍會持續出症狀。（圖／pakutaso）

記者王佩翊／編譯

新加坡國家傳染病中心調查指出，在當地感染新冠肺炎的患者中，每10人就有1人即使康復了，在染疫後的6個月內仍會持續出現咳嗽與呼吸急促等症狀，甚至還會有持續性疲勞、暈眩以及失眠，而這樣的情況也被稱為「長期新冠（long Covid）」。

根據《聯合早報》報導，研究團隊從4間收治新冠病患的醫院徵集了288名確診病患，並進行相關調查。在這些病患當中，有183人康復後曾經返院複診，其中有31人在染疫後30天仍然出現不適症狀。長期新冠最常出現的症狀是久咳不癒以及呼吸急促，另外也有疲勞、暈眩等後遺症，但較少見。

研究團隊也收集175名新冠病患染疫90天後的數據，在這當中有13人仍然出現症狀；此外他們也收集了120名病患染疫180天後的數據，在這些確診者當中有14人仍然出現症狀，高達11.7%，也就是說有超過1成的患者在染疫的6個月內仍然會持續出現相關症狀。

調查發現，這些已經康復的新冠病患不論染疫當時是輕症還是重症，體內都出現某些炎症標誌物，這類蛋白質會影響循環系統，也是心血管疾病的風險因素之一。

該團隊從2020年1月新加坡爆發首例本土案例後便開始著手進行研究，希望能找出新冠肺炎對於病患的長期影響，同時瞭解對這類感染的保護性免疫如何隨著時間變化。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

超美南韓網紅鍋！薄荷綠絕美外型隨便拍都好看/strong>

ET快訊
汐止女接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子　超狂畫面曝
武嶺停車場爆滿！「合歡山夜市」再現　畫面曝光
提前微解封？高雄興達漁港「人潮塞爆」　網看完傻眼
買BNT國際合約報導突不發！　截圖曝《新華社》踩煞車內幕
每天喝一杯這飲料！　研究證實：有效降低10%染疫風險
歐陽靖10月大兒子突「高燒38.5度」　緊急送醫檢查結果出爐

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10%新冠病患6個月仍有「恐怖後遺症」！研究：康復後持續出現症狀

才組新內閣3天！阿爾及利亞總理確診　需自主隔離7天

宇宙產業先鋒！維珍集團布蘭森11日「將登太空」　比貝佐斯早9天

每天一杯咖啡！　研究證實：有效降低10%染疫風險

澳洲政府「防疫廣告」太寫實驚悚！　網友嚇壞怒批：散佈恐懼

中國是阿富汗的好朋友！塔利班讚中國「友善」：歡迎中資協助重建

塔利班稱中國「是好朋友」　陸官媒總編：知道中國外交厲害了吧？

藏3800台PS4偷電挖礦！烏克蘭非法礦場「拿遊戲主機」挖加密貨幣

國際「疫苗佈局」爭奪戰況一次看！　從研發到代工各國積極卡位

南韓年輕感染者「幾何式」暴增！一周3千人染疫　8月底才能打疫苗

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「紫薇」失明靠「火箭」救好了XDD　直播主小林心如戲精上身..網友笑翻

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

「交叉手碰腳邊 、抬腿胯下擊掌」正妹教7招TABATA爆汗必學菜單

女友嗨送男友蠟燭當生日禮物！ 男友怒罵「頭殼壞去」狂嗆好廉價

癌末弟臨終想喝美式賣場蘋果汁 鄉民全台接力「狂飆160km」送達

10%新冠病患6個月仍有「恐怖後遺症」！研究：康復後持續出現症狀

才組新內閣3天！阿爾及利亞總理確診　需自主隔離7天

宇宙產業先鋒！維珍集團布蘭森11日「將登太空」　比貝佐斯早9天

每天一杯咖啡！　研究證實：有效降低10%染疫風險

澳洲政府「防疫廣告」太寫實驚悚！　網友嚇壞怒批：散佈恐懼

中國是阿富汗的好朋友！塔利班讚中國「友善」：歡迎中資協助重建

塔利班稱中國「是好朋友」　陸官媒總編：知道中國外交厲害了吧？

藏3800台PS4偷電挖礦！烏克蘭非法礦場「拿遊戲主機」挖加密貨幣

國際「疫苗佈局」爭奪戰況一次看！　從研發到代工各國積極卡位

南韓年輕感染者「幾何式」暴增！一周3千人染疫　8月底才能打疫苗

髒了先別急著丟！「白T清洗懶人包」，泛黃、污漬通通有解

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子　超狂畫面曝光

追萬芳醫院感染案！　黃珊珊爆：1確診者為「非法逃逸移工」

跟進六都禁內用被指逆時中　黃偉哲反問：夜市不開放叫逆台南？

徐凱希手術取卵43顆「比一般人多2倍」！曝凍卵細節：覺得自己像青蛙

陳昭榮帶媽打疫苗…自曝「眼前霧茫茫」！　網一看笑翻提醒

還沒微解封遊客搶上山！武嶺停車場爆滿　「合歡山夜市」再現

住16樓「兒被叮一大包」！女星求關窗戶　婆婆暴怒全打開：你的錯

富邦金續居金控每股獲利王！EPS達8.29元　上半年大賺877億

快訊／水利署發布淹水警戒！　南投縣竹山鎮列一級警戒

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

接種9天　3.5％人出現莫德納手臂

海地第一夫人重傷首發聲明　哭揭總統遭暗殺原因

婚宴賓客全數已接種！仍爆Delta群聚1死1重症

滿地墳坑！Delta入侵印尼「病歿飆升」　空地淪墓地

每天一杯咖啡！研究證實：降低10%染疫風險

多人接種後驚現超能力！手臂吸金屬照片瘋傳

最新研究：Delta複製速度比原始快1千倍

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

川普小兒子「暴風抽高」突破200公分

土石流悲劇　老翁終於找到亡妻

歐盟首例！這國禁未接種疫苗入境

傭兵淪代罪羔羊　外媒曝主要目的

姐煮飯多加1調味　10弟妹2天內全暴斃

比利時首例「同時感染2變異株」猝逝

更多熱門

相關新聞

心態先微解封？高雄興達漁港「至少40人排隊」塞爆

心態先微解封？高雄興達漁港「至少40人排隊」塞爆

中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，但民眾關壓已久的心遇到似乎控制不住，遇到假日就想外出散心。有網友表示，他11日下午在高雄茄萣區興達漁港遇到大批的排隊人潮，照片PO出後引起網友眾怒。

侯稱6人感染源為某醫院　北市反駁

侯稱6人感染源為某醫院　北市反駁

才組新內閣3天　阿爾及利亞總理確診

才組新內閣3天　阿爾及利亞總理確診

北市回嗆林右昌「別用口水防疫」

北市回嗆林右昌「別用口水防疫」

徐若瑄打完莫德納第2劑「再度發燒」

徐若瑄打完莫德納第2劑「再度發燒」

關鍵字：

新冠肺炎東南亞要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤照X光驚見「雙手」掐著她　醫師出面證實了

《名偵探柯南》25年結局確定了！

「免洗餐盒怎麼丟」引爆兩派網友論戰

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

許維恩上山慶楊明學41歲冥誕⋯見天空美景笑了

千萬網紅爆出軌！丈夫翻臉：賤男搞別人妻

陳時中：莫德納第二劑保留給「這3類人」

雞排妹「4點警惕網友」：招惹別人前先知道戰力

B群最好睡前吃！保健食品「服用時段」大公開

她租房連遇怪事！　洗澡錄下女影開門詭探頭

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

接種9天　3.5％人出現莫德納手臂

蘋果iPhone 13實機搶先看　「三大改變」曝

快訊／今新增28例本土個案！另增4死

最美護理師「盜圖韓網美」！遭出征：丟臉丟到韓國

更多

最夯影音

更多
詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診
水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面