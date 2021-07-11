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《朝日新聞》大篇幅讚台！　「防疫優先」再度抑制疫情擴散

▲▼日媒大篇幅讚台防疫。（圖／日媒官網）

▲《朝日新聞》大篇幅讚台防疫。（圖／翻攝自朝日官網）

文／中央社

日本朝日新聞今天大篇幅報導，台灣似乎二度成功抑制疫情。就在疫苗不足、接種率屬先進國家或地區最低水準情況下，對照日本，台灣以防疫為最優先事項，採取許多因應作為奏效。

這篇由朝日新聞駐台記者所撰寫的報導指出，台灣去年很早就採取嚴控邊境的方式，阻絕2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒進入境內，截至今年4月底時，境內感染人數抑制到僅有87人；不過，進入5月後，國際線機師染疫造成感染擴大。

台灣人口約日本的1/5，5月中旬到6月上旬每天新增確診病例約在500例上下；但從6月25日以後，單日新增確診病例連日降到兩位數，昨天新增31例本土病例。

疫苗不足 迅速防疫對策仍可抑制感染

根據總統蔡英文說法，台灣因為受到「中國干涉」等因素遲遲無法取得足夠疫苗，造成台灣境內疫苗接種率不到兩成。但即使如此，台灣還是可以抑制感染蔓延，原因就在於蔡政府迅速的防疫對策奏效。

台灣根據2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗修正傳染病防治法，完備發生緊急狀況時可以設置跨部會中央流行疫情指揮中心相關體制。

▲▼台北市計程車司機接種疫苗作業持續進行，運匠大哥們利用跑車空檔，到建國高架橋下的計程車休息站接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣目前疫苗不足、接種率屬先進國家或地區最低水準。（圖／記者湯興漢攝）

台灣今年5月15日新增COVID-19確診病例逾百例，中央流行疫情指揮中心立刻展開行動，要求有陪侍的俱樂部與小酒吧等全數停業，並對染疫人數多的台北市等地民眾，強制外出配戴口罩，並禁止在店內飲食，同時嚴禁室內5人以上、戶外10人以上群聚。

這些措施在4天後擴及台灣全境，高中及中小學校全面停課，違反這些規定將被科處罰金。

接著，基於傳染病防治法規定，在染疫人數多的地區要求民眾依照身分證末碼上市場或進超市，藉此管控入場人數；正處球季中的台灣職棒也因此延賽。

上述這些措施都讓台灣疫情由增加轉為減少，單日新增確診病例降到兩位數後，也維持了約20天，成功大幅減少人際接觸。

率領專家小組向中央流行疫情指揮中心提出建議的台灣大學副校長張上淳，去年12月接受朝日新聞專訪時說，「台灣防疫優先於經濟，政府完全採納專家建議」。這次一樣可以看出台灣政府以同樣的態度面對疫情。

不僅政府防疫措施奏效，台灣民眾也都接受這些嚴格的措施。

▲前主播蕭彤雯熱心配合警方錄製市場分流廣播獻聲防疫工作。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣民眾民眾依照身分證末碼上市場或進超市。（圖／記者張君豪翻攝）

6月下旬，戴著防護面罩及口罩在台北濱江市場負責進行入場管制的警員旁，一名戴著口罩的72歲家庭主婦說，「夏天戴口罩很悶熱，但因為不戴會被罰錢只好戴著」。

40多歲的水果店女老闆說，上門的顧客及營業額都較這波疫情前銳減8成，「但因為有SARS的經驗，我想大家都會忍耐」。

台灣也在防疫方面最大限度使用IT技術。行政院政務委員唐鳳5月19日公布已研發出可以追蹤與確診者接觸足跡的系統，也就是全國通用的簡訊實聯制；並開發出可以在便利商店等地進行疫苗接種預約的疫苗預約系統平台。

在台日人每天必看指揮中心記者會

除了嚴格的防疫措施，迅速支援與仔細說明疫情同樣不可或缺。

中央流行疫情指揮中心從4月25日起，每天同時透過網路等方式直播記者會；蔡總統在這兩個月期間，也幾乎每天透過社群網站等說明疫苗採購進度等。

▲▼0707流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲在台日人每天必看指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

5年前開始在台北市鬧區經營日式居酒屋的51歲宮內憲一郎說，目前營業額銳減到這波疫情流行前的約1/20，最近每天必做的事，就是觀看中央流行疫情指揮中心記者會，負責說明的部會首長會接受記者提問到沒有問題，有時甚至會開超過一小時。

宮內說，台灣的部會首長透過仔細地說明疫情，跟民眾間建立起信賴關係，獲得民眾配合防疫。

台灣政府6月3日宣布，被強制停業的店家及營業收益降到一半以下的企業，將根據經營規模最多給予每位員工新台幣4萬元補助；另外給予每位兒童一萬元的「孩童家庭防疫補貼」。

台灣的身分證及健保卡等，在疫情流行前都已經做到行政數位化，所以可以用很簡便的手續讓多數人獲得支援。

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