海地總統「手臂+右腳骨折」疑生前遭凌虐！　法官收死亡威脅信

▲海地總統摩依士（Jovonel Moïse）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

海地總統摩依士（Jovonel Moïse）遭暗殺身亡，根據法官最新屍檢報告指出，他不僅身中12槍當場死亡，左眼被子彈射穿，且手臂及右腳都骨折，很明顯是死前曾遭受凌虐。

海地法官戴斯亭（Carl Henry Destin）表示，摩依士的手臂和右腳都骨折，很可能是死前在臥房內曾遭兇嫌痛打凌虐後，才將他射殺，「他穿著藍色褲子，白色襯衫上沾滿了血，他的嘴巴張開，左眼也被子彈打爆，子彈打中他的前額、胸前有兩槍、臀部三槍，腹部還有一槍。」

戴斯亭也提到，他在調查摩依士刺殺案時，接到來自當地人的死亡威脅，他們認為這一切都是假的，摩依士只是被綁架而已，甚至指責戴斯亭也是兇手之一。戴斯亭表示，他不敢對這些威脅掉以輕心，「我也曾接到匿名電話威脅，但身為法官，我並沒有任何保安措施，我只能躲起來保護自己和家人。」

海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）指出，至少28人涉案，其中26人是哥倫比亞人，2人是海地裔美國人：包括2名美國人在內已有17人被捕，3名哥倫比亞人遭擊斃，另有8人在逃。

前參議員班瓦（Steven Benoit）則認為，這些傭兵只是代罪羔羊，他們抵達官邸是為加強保護總統，真正的兇手恐是總統維安人員。第一夫人瑪婷（Martine Moise）則將總統遇刺歸罪於傭兵，並指刺殺動機與摩依士希望舉行全民公決通過新憲法有關。

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