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輝瑞、莫德納易引發心肌炎副作用　專家：好處絕對大於風險！

▲▼美國,新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲歐洲藥品管理局將心肌炎與心包膜炎正式列為新冠疫苗副作用。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

歐洲藥品管理局（EMA）證實，施打過輝瑞疫苗與莫德納疫苗可能會出現心肌炎或心包膜炎症狀，該副作用主要出現在疫苗接種後14天內，好發於年輕男性。不過EMA也強調，接種疫苗的好處遠遠超過任何可能帶來的風險，只要多加注意相關症狀即可。

根據BBC報導，部分民眾在施打輝瑞與莫德納疫苗後，會出現胸痛、呼吸急促以及心跳劇烈的症狀，而其中部分案例會出現心肌炎與心包膜炎。

歐洲藥品管理局（EMA）統計，輝瑞累計施打1.77億劑，一共通報了145例心肌炎與138例心包膜炎不良反應；在已施打的2000萬劑莫德納疫苗中，一共通報19例心肌炎、19例心包膜炎不良反應。此外，有5人因這項副作用死亡，一部分為高齡者，一部分為本身就有其他疾病。

▲▼輝瑞、莫德納疫苗需要成熟的冷鏈保存技術，北韓若採購或取得恐將面臨困難。（圖／路透社）

▲心肌炎等副作用好發於年輕男性。（圖／路透社）

英國藥品與保健管理局（MHRA）也在調查疫苗與這兩種副作用間的關聯。根據其所提供的報告稱，心肌炎與心包膜炎主要發生在年輕男性身上，且主要在第二劑疫苗接種後不久出現。不過報告也提到，通常出現相關副作用後，患者經過短暫的休息與治療後，便能恢復，影響不大。而大多數的不良反應發生在接種疫苗的14天內。

儘管相關風險十分罕見，但更有可能發生在年輕人身上，而這也是英國目前推動疫苗接種的主要對象。英國與歐盟都已經將心肌炎與心包膜炎正式列為副作用。歐洲藥品管理局表示，出現心肌炎與心包膜炎等副作用的機率非常低，但所有人都應該提高警戒，才能及時獲得治療，避免併發症。據悉，相關不良反應與mRNA疫苗有關。

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