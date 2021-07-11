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宇宙產業先鋒！維珍集團布蘭森11日「將登太空」　比貝佐斯早9天

記者張寧倢／編譯

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）計畫將在7月20日搭乘自動駕駛火箭登上太空，消息宣布不久後，英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）爵士也宣布，將在11日搭乘維珍銀河公司（Virgin Galactic）的團隊成員一同升空，硬是比貝佐斯早了9天，頗有較勁意味，若順利往返，他將成為第一位登上太空的富豪。

▲▼英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）爵士將於11日乘坐維珍銀河太空船「團結號」（VSS Unity）進行首次太空旅行。（圖／翻攝自IG／virgingalactic、richardbranson）

▲英國富豪布蘭森（Richard Branson）爵士將於11日乘坐維珍銀河太空船「團結號」（VSS Unity）進行首次太空旅行。（圖／翻攝自YouTube／Virgin Galactic）

根據英國《每日郵報》報導，維珍集團創辦人布蘭森將在71歲生日一周前的7月11日，與5名太空團隊進行太空旅行，眾人將搭乘太空船2號（SpaceShipTwo）系列的團結號（VSS Unity）參與第22次試飛「Unity 22」，預計在台灣時間11日晚間9時透過YouTube、推特、臉書等網路平台，首度進行同步直播。如果一切順利，布蘭森將搶先貝佐斯與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），成為首位到達宇宙的億萬富翁。

▲▼貝佐斯的太空探索公司藍源（Blue Origin）宣布將公開拍賣「新謝帕德號」（New Shepard）火箭其中一個座位。（圖／路透）

▲貝佐斯的太空探索公司藍源（Blue Origin）宣布將公開拍賣「新雪帕德號」（New Shepard）火箭其中一個座位。（圖／路透）

報導指出，這3人被認為是新興太空競賽的成員，其中，貝佐斯首先宣布20日將和弟弟一起搭乘藍源公司（Blue Origin）的「新雪帕德號」（New Shepard）進行首趟旅行，以紀念阿姆斯壯登月52周年，幾乎篤定成為首位進入太空的富豪，然而，布蘭森後來公布他的飛行計劃，日期硬是比貝佐斯早了9天，但他否認有競爭意味。創立SpaceX太空公司的馬斯克也在2月宣布，將進行私人太空旅行，甚至曾說想死在火星上，傳出將在秋季嘗試發射火箭。

報導表示，布蘭森將搭乘的團結號11日將在新墨西哥州的美國太空港（Spaceport America）升空，由雙機身White Knight Two飛機將火箭帶入1萬5千公尺高空後脫離，據維珍銀河說法，團結號一旦脫離母艦，會在幾秒內啟動，以3.5倍音速的速度進入太空邊緣的次軌道，屆時機組人員將體驗到約4分鐘的失重狀態，接著將降落回地表，總飛行時間約需要90分鐘。

布蘭森透露，自從見證人類登陸月球以來，他就有了太空夢，認為自己和其他年輕人有一天肯定能進入宇宙，因此創辦了太空技術公司，「我已經期盼17年了。」此次航程消息傳出前，美國聯邦通訊委員會（FCC）批准了維珍銀河更改營運執照，允許他們帶領付費旅行者升空，美國聯邦航空管理局（FAA）5月也給發全面商業發射許可證，發展商業發射的前景明確。

布蘭森對此表示，自己進入太空的目的是為了從頭到尾地「測試用戶體驗」，「我們是新行業的先鋒，決心開創21世紀的宇宙飛船，這將向所有人開放太空，永遠改變世界，作為維珍任務專家團隊的議員，我很榮幸能夠幫助驗證未來太空人的旅程，並確保我們能提供大眾所期待的獨特客戶體驗。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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